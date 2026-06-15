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Komissarov liigub Leedu kõrgliiga kursil, Grauberg sahistas võrku

Jalgpall
Nikita Komissarov
Nikita Komissarov Autor/allikas: Kretingos FK Minija
Jalgpall

Nikita Komissarov teenis Leedus 3:0 võidu ning Rootsis palliv Kristoffer Grauberg pani kaotusmängus vastaste võrgu sahisema.

Komissarov ja FK Minija teenisid Leedu esiliigas seljavõidu, kui 3:0 alistati Vilniuse BFA. 21. minutiks kirjutati tabloole seisuks 2:0 ning teisel kolmveerandtunnil lisati kolmas tabamus. Komissarov sekkus väljakule varumeeste pingilt 76. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Minija paikneb Leedu esiliiga esimesel tabelireal, ent lähim jälitaja Babrungas on kahe silma kaugusel ning neil on üks mäng varuks.

Jönköping ja Grauberg pidid Rootsi tugevuselt kolmandas liigas tunnistama Tvaakeri nappi 2:1 paremust. Eestlase vastased juhtisid veidi enne pooltunni täitumist kahe väravaga ning sama seisuga avapoolaeg ka lõppes. Teisel kolmveerandtunnil vahetati minut enne tunni täitumist platsile eestlane, kes 78. minutil ka võrku sahistas.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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