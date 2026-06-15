Komissarov liigub Leedu kõrgliiga kursil, Grauberg sahistas võrku

Komissarov ja FK Minija teenisid Leedu esiliigas seljavõidu, kui 3:0 alistati Vilniuse BFA. 21. minutiks kirjutati tabloole seisuks 2:0 ning teisel kolmveerandtunnil lisati kolmas tabamus. Komissarov sekkus väljakule varumeeste pingilt 76. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Minija paikneb Leedu esiliiga esimesel tabelireal, ent lähim jälitaja Babrungas on kahe silma kaugusel ning neil on üks mäng varuks.

Jönköping ja Grauberg pidid Rootsi tugevuselt kolmandas liigas tunnistama Tvaakeri nappi 2:1 paremust. Eestlase vastased juhtisid veidi enne pooltunni täitumist kahe väravaga ning sama seisuga avapoolaeg ka lõppes. Teisel kolmveerandtunnil vahetati minut enne tunni täitumist platsile eestlane, kes 78. minutil ka võrku sahistas.

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