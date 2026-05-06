Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

Avatud klassi Euroopa meistrivõistlustel varustusega jõutõstmises võistlesid seekord kolm eestlast: Karmen Kaljula(-69kg), Agris Reppo (-93kg) ja Margus Silbaum (-93kg).

Eelmisel aastal tiitlivõistlusest tervislikel põhjustel loobunud Kaljula (-69 kg) on tavapäraselt võistelnud -76 kg kategoorias, kuid seekord õigustas end madalamas kategoorias võistlemine. Kükis õnnestusid raskused 175kg, 185kg, 195kg, millest kaks viimast on uued Eesti rekordid.

Oma trumpalal, lamades surumises alustas Kaljula kohe Eesti rekordist 152,5kg, kuid esimene katse ebaõnnestus tehnilistel põhjustel. Teisel katsel sai aga raskus kirja ja kolmandaks valitud 157,5kg õnnestus samuti. Kaljula püsis sellega üksikala kuldmedalil kuniks konkurent kergema kehakaalu juures sama raskuse ületas.

Jõutõmbele tuli strateegiliselt läheneda, arvestades konkurentide tulemusi. Algraskuseks valitud 177,5kg õnnestus. Teine katse 187,5kg-ga õnnestus samuti. Kolmandaks jõutõmbe katseks valitud 202,5 kg tähendanuks üksikala pronksmedalit ja üldarvestuses neljandat kohta kuid kahjuks libises kang käest ning kogusummaga 540 kg tuli leppida kuuenda kohaga.

Kokku püstitas Kaljula kaheksa uut avatud klassi Eesti rekordit.

Kaljulaga paralleelselt jagasid võistluspäeva -93 kg meeste kategoorias võistlevad Reppo ja Margus Silbaum.

Reppo ettevalmistusele pani piiri vigastus, mille tõttu kaks esimest ala - kükk ja lamades surumine - tuli kergemalt kaasa teha. Tulemusteks olid kükis 175 kg ning lamades surumises 140 kg. Õnneks ei seganud vigastus eestlase plaane jõutõmbes medalit püüda ning kolmandal katsel õnnestunud isikliku rekordi vääriline 315 kg tõigi talle hõbemedali. Jõutõmbe kuldmedal anti välja 330 kg eest. Reppo lõpetas võistluse 13. kohal.

Eelmisel aastal napi ebaõnnestumisega medalist ilma jäänud Silbaumil õnnestus kükis kirja saada 295 kg ja lamades surumises 205 kg. Kahjuks tuli jõutõmmetest loobuda lamades surumises tekkinud seljavalu tõttu.

Kokku on seekordselt EM-ilt võitnud eestlased kaks kogusumma medalit (Kirke Prii ja Eliise Mikomägi) ning 8 üksikala medalit. Euroopa meistrivõistlused jätkuvad masters klasside arvestusega, kus Eestit on esindamas M3 (60+) vanuseklassis Kalju Abner ja M2 (50+) vanuseklassis Günther Koovit.