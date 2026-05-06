X!

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

Korvpall
Jaylen Brown
Jaylen Brown Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Korvpall

Korvpalliliiga NBA klubi Boston Celticsi tähtmängija Jaylen Brown sai kohtunike töö kritiseerimise eest 50 000 USA dollarit trahvi.

29-aastasel Brownil ja vilemeestel ei ole head suhted. Brownile tõi aga karistuse sõnavõtt pärast NBA sõelmängude esimese ringi seeriat Philadelphia 76ersiga, mille Boston seitsme mänguga kaotas.

Brownile määrati seeria jooksul kümme ründeviga, mida on üle kahe korra enam kui ühelgi teisel mängijal. Pallur ise on veendunud, et õigusemõistjad tegutsevad tema suhtes sihilikult.

"Miks te mind sihite? Neil oli see selgelt eesmärk," kommenteeris Brown internetiplatvormil Twitch. "Võib-olla sellepärast, et ma tegin suu lahti ja kritiseerisin põhihooajal kohtunikke. Nii et tea, kuidas reageerisid? "Me vilistame ära iga... te juhite play-off'is ründevigade osas." See oli kohtunike tiimi vastus."

"Seda oli selgelt näha," jätkas Brown. "Ma olen tegelikult mõne kohtunikuga rääkinud ja nad ütlesid, et see on plaan iga mängu eel. Kui Jaylen oma käe tõstab, siis lihtsalt reputatsiooni pärast vilistage ära."

Korvpalliliiga NBA põhihooajal vilistati Brownile 40 ründeviga. Vastavas tabelis oli ta New York Knicksi mängija Karl-Anthony Townsi (65) järel teine.

Jaylen Brown tuli 2024. aastal Boston Celticsiga NBA meistriks ja teenis ka finaalseeria kõige väärtuslikuma mängija auhinna. Tänavusel põhihooajal viskas ta karjääri parima keskmise punktisumma ehk 28,7 silma mängu kohta. Sõelmängudes oli see näitaja 25,7.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

15:47

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

09:20

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

08:17

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

05.05

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

05.05

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

05.05

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

05.05

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

05.05

Wembanyama pani 12 kulpi, kuid Timberwolves ikkagi võitis

04.05

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida

04.05

Pistons jõudis 18-aastase vaheaja järel play-off'is teise ringi

03.05

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

03.05

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

03.05

Kotsar tegi tugeva partii, aga Yokohama lõpetas hooaja kaotusega

03.05

Embiid ja Maxey viisid 76ersi otsustavas mängus Celticsi üle võidule

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

videod

sport.err.ee uudised

16:57

Aava ja Siitan asutasid noortele talentidele rallikooli

16:21

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

15:47

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

15:02

Eesti ringrajasõitjad saavutasid Balti hooaja avaetapil palju esikolmikukohti

14:46

Kuuele Eesti vutiklubile väljastati eurosarja litsents

14:14

Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

13:43

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

13:10

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

12:38

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

12:17

Porto ostis Arsenalist edukalt kohanenud kaitsemängija

11:34

Markus Kajak tuli Saksamaal teiseks

11:21

Eesti jaht teenis Vahemerel kindla esikoha

10:47

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

10:24

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

09:53

Eesti vibulaskjad alustasid MK-etapil edukalt

loetumad

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale Uuendatud

05.05

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

00:01

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

05.05

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

05.05

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

05.05

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

05.05

Eesti kurlingukoondis alustab MM-i kvalifikatsiooniturniiri

05.05

Snuukri maailmameistriks tuli hiinlane Wu Yize

08:17

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

05.05

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo