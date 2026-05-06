Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

29-aastasel Brownil ja vilemeestel ei ole head suhted. Brownile tõi aga karistuse sõnavõtt pärast NBA sõelmängude esimese ringi seeriat Philadelphia 76ersiga, mille Boston seitsme mänguga kaotas.

Brownile määrati seeria jooksul kümme ründeviga, mida on üle kahe korra enam kui ühelgi teisel mängijal. Pallur ise on veendunud, et õigusemõistjad tegutsevad tema suhtes sihilikult.

"Miks te mind sihite? Neil oli see selgelt eesmärk," kommenteeris Brown internetiplatvormil Twitch. "Võib-olla sellepärast, et ma tegin suu lahti ja kritiseerisin põhihooajal kohtunikke. Nii et tea, kuidas reageerisid? "Me vilistame ära iga... te juhite play-off'is ründevigade osas." See oli kohtunike tiimi vastus."

"Seda oli selgelt näha," jätkas Brown. "Ma olen tegelikult mõne kohtunikuga rääkinud ja nad ütlesid, et see on plaan iga mängu eel. Kui Jaylen oma käe tõstab, siis lihtsalt reputatsiooni pärast vilistage ära."

Korvpalliliiga NBA põhihooajal vilistati Brownile 40 ründeviga. Vastavas tabelis oli ta New York Knicksi mängija Karl-Anthony Townsi (65) järel teine.

Jaylen Brown tuli 2024. aastal Boston Celticsiga NBA meistriks ja teenis ka finaalseeria kõige väärtuslikuma mängija auhinna. Tänavusel põhihooajal viskas ta karjääri parima keskmise punktisumma ehk 28,7 silma mängu kohta. Sõelmängudes oli see näitaja 25,7.