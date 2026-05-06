Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

Eelmisel nädalal toimus Kanada linnas Vancouveris FIFA kongress, kuid Iraani esindajad sinna ei jõudnud, sest neil tekkis konflikt riig piirivalvega ja selle asemel otsustati naasta kodumaale.

Taji sõnul kohtlesid Kanada immigratsiooniametnikud nende delegatsiooni lugupidamatult. Kanada immigratsiooniminister kinnitas hiljem parlamendile, et Iraani jalgpalliliidu presidendi viisa tühistati tema lennu ajal IRGC-ga [Islami revolutsiooniline kaardivägi] seotud sidemete tõttu.

2024. aastal lisas Kanada väeüksuse, mille eesmärk on kaitsta šiiitide vaimulike võimu Iraanis, terroristlike üksuste nimekirja. Viis aastat varem oli seda teinud ka USA.

FIFA peasekretär Mattias Grafström saatis Iraanile kirja, milles avaldas kahetsust Kanadas kogetud "ebamugavuste ja pettumuste" pärast ning kutsus FFIRI 20. mail kohtumisele Zürichisse, et arutada maailmameistrivõistluste ettevalmistusi.

Taj teatas teisipäeval Iraani riigiringhäälingule IRIB, et soovib maailma jalgpalli katusorganisatsioonilt lubadust Iraani delegatsiooni kohtlemise kohta USA-s. "Me vajame reisiks garantiid, et neil pole õigust solvata meie süsteemis sümboleid - eriti Islamirevolutsioonikaarti. Sellele peavad nad pöörama tõsist tähelepanu. Kui selline garantii on olemas ja vastutus selgelt võetud, siis sellist intsidenti nagu Kanadas juhtus, enam ei kordu."

Juunis algavat jalgpalli MM-finaalturniiri korraldavad Kanada, USA ja Mehhiko. Iraani osalemine on sattunud kahtluse alla alates veebruarist, kui USA ja Iraani vahel puhkes sõjategevus. Seejuures peab Iraan plaanide kohaselt kõik alagrupimängud just Ameerika Ühendriikide territooriumil.

USA välisminister Marco Rubio teatas eelmisel nädalal, et Iraani mängijate turniiril osalemise suhtes neil vastuväiteid pole, kuid riiki ei lubata kedagi, kel on sidemed IRGC-ga. Alaliidu juht Taj töötas aga eelnevalt IRGC kõrge ametnikuga ja kordas, et kõik, mis ei anna kindlaid garantiisid, võib viia Iraani delegatsiooni tagasipöördumiseni USA piiril.

"Me läheme maailmameistrivõistlustele, kuhu me kvalifitseerumisele ja meie võõrustaja on FIFA - mitte härra Trump ega Ameerika. Kui nad nõustuvad meid võõrustama, peavad nad ka nõustuma, et nad ei tohi meie sõjaväeinstitutsioone mingil moel solvata. Sest kui nad seda teevad, võib see loomulikult tekitada samasuguse olukorra, mis juhtus Kanadas."

Iraani kohalik jalgpalliliiga on hetkel peatatud ja koduliigas pallivad koondislased valmistuvad MM-finaalturniiriks Teherani treeninglaagris.