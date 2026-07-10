Kodus Narvale kolm väravat löönud Harju lõpetas nukra seeria

Laagri kunstmurustaadionil pea 300 pealtvaataja ees mänginud Laagri läks kohtumist juhtima juba seitsmendal minutil, kui Hugo Palutaja lõikas kehvalt klaaritud palli vahelt ja kõmmutas selle latipõrkest narvakate väravasse.

20. minutil tegi Transi kaitse taaskord praaki, kui Shalva Burjanadze üritas oma kastist välja sööta, kuid kinkis palli Abdul Wahid Binatele, kes saatis selle rahulikult külaliste võrku. Peakohtunik Martti Pukk tõi harjukatele aga pettumust, kui VAR-iga konsulteerimise järe selgus, et värava autor puudutas palli käega. 31. minutil sai võõrustaja siiski teise tabamuse kirja, kui Nikita Baljabkin nurgalöögi järel palli oma väravasse saatis.

Harju dikteeris mängutempot ka teisel poolajal ning mängis alates 78. minutist ülekaalus, kui Aleksander Filatov punase kaardiga varakult riietusruumi saadeti. Üleminutitel sai tabamuse veel kirja vahetuspingilt sekkunud Karel Eerme, kes realiseeris penalti ning vormistas võõrustajale 3:0 võidu.

Harju lõpetas sellega neljamängulise võiduseeria, viimane võit oli 30. mail samuti Narva Transi üle. Harju on kogunud seitsme võidu ja ühe viigiga 22 punkti ning jätkab liigatabelis seitsmendal real. Narva jaoks oli see kolmas järjestikune kaotus ning viimati teeniti võit 20. mail Paide üle.

19. mänguvoorule tõmmatakse joon alla laupäeval, Pärnu Vaprus võõrustab Tartu Tammekat ning Nõmme United Kuressaaret.

Tabeliseis:

1. Levadia 46 punkti

2. Flora 36

3. Kalju 34

4. Paide 32

5. Tammeka 26

6. Vaprus 23

7. Harju Laagri 22

8. Nõmme United 19

9. Kuressaare 17

10. Narva Trans 10

Enne mängu:

Narva Transil on rasked ajad. Mänguplatsil ei tule tulemusi, hiljuti vallandati peatreener. Punkte on aga hädasti vaja, et kindlustada koht Premium liigas ka järgmiseks hooajaks. Viimati oli Trans Premium liigas võidukas 20. mail, kui kodus alistati 1:0 Paide Linnameeskond. Seejärel on aga saadud neli kaotust ja üks viik ning liigatabelis ollakse kümne punktiga viimasel kohal.

Harju JK Laagri tahab samuti oma kohta kindlustada. Neil on 18 mängust kuus võitu ja 19 punktiga ollakse kaheksandad. Viimase võidu said nad 30. mail, kui 3:0 alistati kodus just Trans, seejärel on aga saadud neli kaotust järjest.

Mängueelsed kommentaarid:

Harju Laagri treener Sten-Marten Vahi: "Üheksateistkümnenda vooruga saab hooaja selgroog murtud ja tahame murda ka Narva. Meie eesmärk on kindlus puutumatuna hoidma ja ise teravalt nõelata. Narval küll uus treener ja uued plaanid, aga meie töö taustal on olnud põhjalik, et teada mis mäng meid ees ootab. Laagri Arena ootab teid, Narva!"

Harju Laagri mängija Kaspar Rõõmussaar: "Tiim on motiveeritud ja näljane kolme punkti järele. Anname endast kõik, et punktid koju jätta ja vaatajatele meeldejääva elamuse anda."

Narva Transi peatreener David Campana: "Eelseisvaks kohtumiseks Harjuga valmistume selge arusaamaga sellest, mida see mäng meilt nõuab. Igal treeningul on oma eesmärk ning me mõistame, miks me just nii töötame. Meeskond läheb mängule vastu selge identiteedi ja ühise arusaamaga põhimõtetest, mis kujundavad meie mängustiili. Oleme valmis kandma selle töö väljakule ka kohtumises Harjuga."

Narva Transi mängija Jegor Žuravljov: "Meid ootab ees raske mäng ning mõistame hästi, kui tähtis see on. Meeskond on hästi valmistunud ja igaüks on valmis andma endast maksimumi. Väljakul võitleme iga palli ja iga olukorra nimel ning teeme kõik võimaliku, et saavutada positiivne tulemus."