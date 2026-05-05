Manchester City loovutas tiitliheitluses väärtuslikke punkte

Jeremy Doku viis külalismeeskonna 43. minutil juhtima, kuid Everton lõi teise poolaja keskel 13-minutilise perioodi jooksul kolm väravat. Kaks väravat kirjutati Thierno Barry nimele ja ühe värava eest kandis hoolt Jake O'Brien.

Man City suutis keerulisest seisust viigipunkti välja pigistada, sest 83. minutil lõi ühe värava tagasi Erling Haaland ja 90+7. minutil viigistas seisu Doku teine värav.

Kolm vooru enne hooaja lõppu juhib liigatabelit 76 punkti kogunud Arsenal. Man City on liidrist viie punkti kaugusel, aga neil on üks mäng vähem peetud.

"Viik on parem kui kaotus," ütles Man City peatreener Pep Guardiola. "Meistritiitel ei ole enam meie kätes. Varem oli, nüüd enam mitte. Meil on veel mänge ees. Eks näis, mis saab," lisas ta.

Arsenal kohtub viimastes liigamängudes West Hami, Burnley ja Crystal Palace'iga. Man Cityl seisavad ees kohtumised Brentfordi, Crystal Palace'i, Bournemouth'i ja Aston Villaga.