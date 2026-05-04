Noored Eesti jõutõstjad kerkisid omaealiste seas Euroopa parimateks

Viimast aastat juunioride seas võistlev Mikomägi sai kuni 84-kiloste naiste seas esikoha 595 kilogrammiga ja edestas 2,5 kilogrammiga tugevat konkurentsi pakkunud norralannat Vilde Beathe Friisenfeldti.

Mikomägi kõik kolm kükki (210, 220 ja 230 kg) õnnestusid. Sellega tuli üksikala pronks. Lamades surumises õnnestusid raskused 127,5 ja 132,5 kilo, kuid Eesti rekordi vääriline 137,5 kg oli sedapuhku liiast. Üksikalalt tuli aga taas pronks.

Jõutõmbes õnnestusid kõik katsed nii Mikomägil kui ka Friisenfeldtil. Eestlanna sai üles raskused 220, 227,5 ja 232,5 kilogramm. Lisaks kogusumma tiitlile tuli ka sellelt distsipliinilt ka väike kuld.

Esimest korda juunioride seas võistlev Rico Päll oli 602,5 kilogrammiga kokkuvõttes seitsmes.

Noorte Euroopa meistriks krooniti aga 84+ kg kategoorias Kirke Prii. Ta sai kükil kirja 172,5 kg, lamades surumuses 122,5 kg ja jõutõmbes 165 kg. Lisaks kokkuvõttes esikohale oli ta parim ka igal alla eraldi. Kokku püstitas ta mitmeid Eesti rekordeid.

Nii Prii, Päll kui ka Mikomägi treenivad Peep Pälli käe all Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis.

Avatud klassist on Euroopa meistrivõistlustel startimas Karmen Kaljula -69 kg naiste kategoorias, Agris Reppo -93 kg meeste kategoorias ja Margus Silbaum samuti -93 kg meeste kategoorias. Nemad tulevad areenile teisipäeval, 5. mail.