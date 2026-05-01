Suurepärane turniir tõstis Mai Narva maailma edetabelis 32. kohale

Mai Narva Saaremaa malefestivalil. Autor/allikas: Allan Mehik.
Eesti parim maletaja Mai Narva lisas eelmisel kuul Islandil toimunud esindusliku turniiriga FIDE tabelisse hulgaliselt reitingupunkte ja kerkis äsja avaldatud uues maailma edetabelis 32. kohale.

Narva sai märtsi lõpus Reykjavikis toimunud kõrgetasemelisel turniiril enam kui 400 osaleja seas 30. koha ning oli naistest kolmas, sealjuures teenis ta rahvusvaheliste suurmeistrite vastu ühe võidu ja neli viiki, mängis välja turniirireitingu 2541 ja lisas FIDE tabelisse 18,5 punkti.

Reedel avaldatud FIDE reitingutabelites on Narva nüüd naiste seas karjääri parimal, 32. kohal. Euroopa naismaletajatest on Narva 12., ühtlasi on 2426 reitingupunkti eestlanna seniseks kõrgeimaks tähiseks.

Kõrgeima FIDE reitinguga naismaletajaks on hiinlanna Hou Yifan (2596), kellele järgnevad kaasmaalannad Lei Tingjie (2566), Ju Wenjun (2559) ja Zhu Jiner (2546). Üldiseks reitinguliidriks on Magnus Carlsen (2840), esikolmikusse mahuvad veel USA maletajad Hikaru Nakamura (2792) ja Fabiano Caruana (2788).

viimased uudised

19:44

Ajaloolise saavutuse lävel Sinner jõudis Madridis kindlalt finaali

19:20

Ka Kalev/Cramo jõudis korvpallifinaalist võidu kaugusele

18:58

Suurepärane turniir tõstis Mai Narva maailma edetabelis 32. kohale

17:58

Viljandi tuli käsipalli pronksiseeria avamängus välja suurest kaotusseisust

17:32

Karmi varakevade läbi elanud Ebras stardib Hispaania velotuuril

16:53

Morten Siht jättis Viljandi järvejooksu võidu kodulinna

16:28

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Transile viies kaotus järjest Uuendatud

15:54

Käsipalli meistriliigas algavad kohamängud

15:22

Vonn: ainult üks operatsioon veel minna

14:46

Pesur ja Randalu alustavad Drift Mastersi hooaega

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

