Suurepärane turniir tõstis Mai Narva maailma edetabelis 32. kohale

Narva sai märtsi lõpus Reykjavikis toimunud kõrgetasemelisel turniiril enam kui 400 osaleja seas 30. koha ning oli naistest kolmas, sealjuures teenis ta rahvusvaheliste suurmeistrite vastu ühe võidu ja neli viiki, mängis välja turniirireitingu 2541 ja lisas FIDE tabelisse 18,5 punkti.

Reedel avaldatud FIDE reitingutabelites on Narva nüüd naiste seas karjääri parimal, 32. kohal. Euroopa naismaletajatest on Narva 12., ühtlasi on 2426 reitingupunkti eestlanna seniseks kõrgeimaks tähiseks.

Kõrgeima FIDE reitinguga naismaletajaks on hiinlanna Hou Yifan (2596), kellele järgnevad kaasmaalannad Lei Tingjie (2566), Ju Wenjun (2559) ja Zhu Jiner (2546). Üldiseks reitinguliidriks on Magnus Carlsen (2840), esikolmikusse mahuvad veel USA maletajad Hikaru Nakamura (2792) ja Fabiano Caruana (2788).