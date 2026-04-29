Tallinnas hakatakse selgitama Eesti paremaid bowling'u mängijaid

Reedel algavad Tallinnas kümme päeva kestvad bowling'u Eesti meistrivõistlused, mille raames selgitatakse erinevates vanuseklassides välja parimad individuaal-, paaris- ja võistkondlikus arvestuses.

Individuaalvõistlus koosneb eel- ja vahevoorust, põhitabelist ja kohamatšidest, kus kasutatakse stepladder-formaati. Paaride ja võistkondade seas selgitatakse parimad üksnes eelvooru ja finaalide abil.

Eelvoorudes mängitakse kaheksa sarja. Vahevooru pääseb 16 mees- ja 16 naismängijat, kuid eelvooru punkte sinna kaasa ei võeta. Põhitabeli vooru jõuavad vahevooru kaheksa paremat meest ja kaheksa paremat naist. Meistritiitel otsustatakse stepladder-süsteemis, kus parimad mängijad kohtuvad järjest otsustavates vastasseisudes.

Võistluse korraldaja on Eesti Veeremängude Liit ning tegemist on EVML-i reitingusüsteemi kõrgeima kategooria võistlusega. Võistlustel järgitakse Eesti meistrivõistluste reglementi ja EVML-i võistlusmäärusi.

Võistlused viiakse läbi Elamus Bowling & Pubis.

