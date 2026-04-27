Nuutmann: EOK president peaks olema igal juhul spordirahva seest

Esmaspäev on see päev, kui toimub EOK erakorraline täiskogu. Eesti Purjetamise Liit saatis paar päeva tagasi pressiteate, et teie olete umbusaldamise poolt. Mis on need peamised põhjused ja kus teie näete on praegu EOK-s suurimad probleemid?

Enamus põhjendused me tõimegi oma kirjalikus pressiteates välja, et suurtes piirides on neid kolm. Me teame, kus tegelikult kogu see tänaseks nii-öelda skandaal või väga suur diskussioon on tekkinud. See oli seesamane olümpiajärgne periood, kus ideaalis oleks võinud Eesti rahvas olla ühtne ja nautida seda tõelist ühtekuuluvustunnet, aga kahjuks meil selle medali nautimise aeg jäi lühikeseks. Ütleme nii, et see ei olnud meil veel see päästik, mille alusel edasi minna, aga kui hakkasid tekkima juurde, et medalid ei ole olulised, tippsport on lihtsalt üks osa sellest EOK-st, et liiga palju hakkas tulema sellist tunnet. Meie arvates aeti natukene sassi ka seda, et mis meetmetega medalid tulevad või kas medalid on olulised, et kommunikatsioonis see kadus ära, aga lõpuks jäi tunne, et enne, kui seda parandama hakati, et tippsport ongi midagi väga lihtsat ja teeme üksteisele pai ja kui see ei meeldi, siis ei pea tulema.

EOK fookuse ära kadumine tippspordilt oli meie üks suur aruteluteemadest. Ja me ei rääkinud absoluutselt, mis puudutab seda nii-öelda treenerikutse poolt, sest see on meile samamoodi väga oluline ja me pöörame selle tähelepanu, kuidas ka purjetamises kaasajastada treenerite koolitamist. Siia juurde võiks panna selle kolmanda põhjuse, mis on siis raha teema, et üllataval kombel on tegelikult raha vähemaks jäänud, mitte ei ole seda juurde tulnud. Olles ise ka nii-öelda alaliidu president ja vastutav eraraha kaasamises, siis ma tean, et see ei ole lihtne ja mul on siin mingid mõtteid, mida võime ka täna jagada, et mis võivad veel olla nii-öelda need võimalikud lähenemised, kuidas nii juhtimise vaates kui ka võib-olla rahakaasamise mõttes võiks tulevikus mõelda, mida võiks võib-olla EOK-s muuta.

Need peamised kolm põhjust olid ja meie hinnangul on see õhk läinud nii paksuks, et me ei saa öelda, et mitte midagi ei ole muutunud. Spordirahvas, ma pean kahjuks ütlema, ei ole kunagi nii lõhki olnud. Siin on väga erinevad emotsioonid segunenud, aga ma ei näe, kuidas on võimalik siit väga lihtsalt edasi minna nii, et sa saad kaasata raha, spordirahvas ja klubid on rahul ja usaldus on taastatud. Et igal juhul, kui umbusaldus kukub läbi, siis on antud uus statuut, saab edasi minna.

Tegelikult see oli meie algne mõte, mitte me ei ühinenud umbusaldajatega algul, vaid me ühinesime sellega, et me tahtsime, et viidaks läbi usaldushääletus. Ja see oli väga selgelt just sellel samal põhjusel, et olles ise ka väga pikalt elus meedias olnud, siis ma ütlesin ka meie alaliidu juhatuse liikmetele, et meedia ei jäta seda teemat, kuniks see asi on vähemalt selles mõttes läbi vaieldud, et on läbi viidud usaldushääletus. Nüüd me olime siis sunnitud ka uuesti tegema selle arutelu, et mismoodi me siis edasi läheme. Tõsi ta on, et meie arutelu ei olnud lihtne, ka meie häälte arv näitab seda, aga samas ka need, kes jäid nii-öelda vastu, et nad igal juhul jäävad Purjetamise Liidu juhatuse vaates ühtseks. Selles mõttes erimeelsusi omavahel selles vaidluses ei tekkinud.

Need, kes on umbusaldamise vastu, siis nendelt kõigilt kõlab see mõte, et mis me lööme toa tühjaks, kui ei ole plaan B-d. Mida sina sellest mõttest arvad, mida sul on neile vastu öelda?

Ma olen nõus, et kes on selle umbusalduse algatanud, et tema vastu on üritatud minna, et härra Märksi vastu on mindud väga isiklikuks ja mina seda õigeks ei pea. Ma olen nõus, et kui oleks teine kandidaat või oleks mitu kandidaati, noh mõned nimed on ju meedias ka läbi käinud, et oleks palju arusaadavam see asi. Ka siia meie vestlusele tulles ma mõtlesin, et ma hoidsin üsna palju ennast kursis, kui Eesti Olümpiakomiteele president valiti, et minu meelest praegu on seda arutelu palju rohkem olnud. Ka sisulist arutelu, ilma nende emotsioonideta, et mida tegelikult spordirahvas ootaks ja mida ta tahaks teistmoodi.

Võib-olla siin ongi üks mõte, mida ma olen ka enda peas mõelnud, et kindlasti peab olema EOK juhtkond apoliitiline, sest on kõlanud ka mingid mõtted, et võib-olla võiks ka need valimised olla täpselt peale riigikogu valimisi, et siis on nii-öelda valitsusega ühte sammu. Tuletame meelde, et valitsus on meil järgmised kaks aastat, mis tähendab seda, et siis järgmised kaks aastat peab EOK võib-olla siis tegelema nii-öelda opositsioonipoliitikutega. Ja ma olen ka sellel arvamusel, et nii president kui ka need kaks asepresidenti peaks töötama siiski ilma palgata.

Ja võib-olla üks mõtetest, kui täna on läinud natukene ka see arutelu selle peale, et on liiga palju rahvasporti, nii-öelda naljaga pooleks kepikõndi, et mitte olümpiamedaleid, et siis üks mõtetest on ka see, et üks asepresident võiks olla selgelt väga praktilise suveolümpia kogemusega ja teine võiks olla asepresident, kes on taliolümpia kogemusega ja kelle sõna ka vastavate spordialade alaliidud ja klubid kuulavad väga hästi. President peaks olema loomulikult igal juhul spordirahva seest, keda aktsepteeritakse ja siin on samamoodi, et me ei pea kõiges olema ühte meelt, me võime vabalt jääda eriarvamusele.

Aga täna on peamine probleem, et see usutavus on ära kadunud, et kas päriselt aetakse spordiasja. Ja teine on see, et see avalik vastuseis on läinud lihtsalt niivõrd suureks.

Mõned alaliidud on ka kommunikeerimist EOK poolt kritiseerinud, et info ei jõua nendeni. Kas Purjetamise Liidul on ka isiklike probleeme olnud EOK-ga või kuidas teil see koostöö on sujunud?

Ei, ütleme nii, et olles ikkagi olnud ligi 30 ja rohkem aastat ettevõtetes juhina, siis sa võid ükskõik kui palju informatsiooni jagada ja alati leidub neid, kes ütlevad, et infot piisavalt ei ole. Purjetamise Liidul ei ole kindlasti seda probleemi, meil ei ole ka olnud rahastamisega ühtegi probleemi, selles mõttes on kõik hästi. Siin ei ole mitte midagi isiklikku, mitte midagi muud kui puhtal kujul kogu see kriis. Purjetajad on oma asjad saanud alati läbi räägitud.

Mis on veel üks väga oluline pool, mida ma ise Purjetamise Liidu presidendina näen, et tegelikult nendele tugevatele ja ka tiitlivõistlustel juba tulemuse teinud sportlastel sponsorite leidmine on tegelikult lihtne. Aga me ise oleme ka üle kutsunud selle Noored Talendid LA28 programmi ja sellele me otsime täna selgelt nii-öelda noorteraha. See eraraha, et noored saaksid palgata välistreenereid. Ühtepidi ma võiks öelda, et selle leidmine on palju lihtsam, sest seda peetakse väga positiivseks, kui noortele raha otsitakse, aga vanadele otsimine on päris keeruline. Ja nüüd ongi see küsimus, et kuhu tegelikult EOK peaks panema selle rõhu, kas pigem leidma rohkem mehhanisme, kuidas neid noori, kes hakkavad just jõudma koputama uksele, kuidas neid rahastada või neid nii-öelda tõelisi staare. Ma arvan, et kumbagi ei saa välistada, aga ma paneksin prioriteedi nendele, kes sinna ääre peale on jõudmas.

Ja lisaks ühe niisuguse võib-olla ebastandardse mõtte veel siia, et siin on kõlanud ka mõtted, et äkki peaks sporti rahastama läbi sotsiaalministeeriumi, et inimesed on siis rohkem terved ja me peame vähem ravi raha kulutama, aga mina ütleks, et võib-olla palju paremini kõlab see, et me rahastaks ja leiaks mehhanismid läbi kaitseministeeriumi. Sellepärast, et rõõmsad, terved ja sportlikud noored on igal juhul. Ma ei näe ühtegi kohta, kuidas ta ei läheks kokku kaitseministeeriumi või üldse kaitsetahte ja kogu selle tänase olukorraga. Sealt tekib see rahvuslik tunne, ühtekuuluvustunne ja see ei ole loomulikult mingisugune armee spordiklubi, aga see on lihtsalt mõte. Seal on täna selgelt palju rohkem raha ja see raha, mida tegelikult selle tippspordi supertasemel tegemiseks vaja on, need numbrid ei ole nii suured. Et mina kindlasti ei ühine nüüd selle poolega, et EOK peaks leidma kogu nii-öelda tippspordi tegemiseks ainult eraraha. See lihtsalt ei ole võimalik. See on keeruline, sest kõik alaliidud tegelevad sponsorite otsimisega, kõikidel sportlastel on oma sponsorid, et neid ettevõtteid, kes on võimelised EOK tüüpi katuseorganisatsiooni sponsoreerima, neid ei ole palju. Aga noh, tõde on see ja olen seda ka varem öelnud, et väga keeruline on tulla täna ühelgi tõsisel ettevõtjal EOK-t toetama, arvestades seda olukorda. Sa ju annad oma toetuse kuskile, kus on täna selline vastuolu, et see on kindlasti ka üks väga suur murekoht, mis võib saada ka nii-öelda määravaks näiteks esmaspäevasel hääletamisel.

Nagu sa ise ka enne mainisid, on käinud võimalike kandidaatide nimed läbi ja number üks võimalik kandidaat hetkel tundub, on Erki Nool. Võib-olla raske kommenteerida, sest ju selget programmi või tegevusplaani tal veel ei ole. Aga kui palju potentsiaali sa selles näed?

Naljaga pooleks, et kogu see intervjuu on ju tegelikult banaanikoored põrandal, et siin võib astuda valesti. Ma ei tunne Erki Noolt isiklikult nii hästi, et ma võiksin hinnata tema tema juhtimisoskusi, aga vaadates, kui edukalt ta on tegelikult vedanud oma spordikooli, mul on kolm last viiest käinud tema juures koolis mingid aastad, et igal juhul ta teeb seda väga suure pühendumisega ja mulle on kõrvalt jäänud mulje, et talle heidetakse ette tema liigset otsekohesust ja konfliktsust. Mulle on ka väga palju seda ette heidetud, et ma olen liiga otsekohene, aga ma arvan, et väga paljudele tegelikult selline otsekohesus ja konkreetsus meeldib. Palju rohkem kui selline libe ja laveeriv stiil, sest palju siis peale Purjetamise Liidu veel on neid alaliite, kes julgevad välja tulla.

Ma tean väga paljusid, kes rääkisid mulle nii Otepää laskesuusatamise MK-etapil, et oi kus nüüd siin teeme seda, teist ja kolmandat. Ma olen väga paljudelt küsinud, aga kust te siis nüüd jäite? Selles mõttes ega ma neile ka seda ette ei heida, et inimesed valivad erilist stiili. Erki Noolega kindlasti EOK maine tõuseb momentaalselt ja ma usun, et Erki oskab kindlasti ka väga hästi panna paika prioriteedid.

Kui need kolm asja, millest meie räägime, et medalid ja tulemused on siiski nagu esimene kriteerium rahva ühendajana ja selle ühtekuuluvustunde tekitamine ja kolmandaks ka kogu see nii-öelda rahastamise pool, et ma olen üsna kindel, et Erki oleks kindlasti väga tugev kandidaat. Aga ma saan aru, et täna on tegelikult olukord see, et kui läheb tõesti nii, et hääletatakse poolt, et president vahetub, siis ma usun, et mul oleks ka mõistlik ettepanek, et siis võetakse aega natukene ja arutatakse läbi, et võimalik kandidaatidel oleks aega siis kandideerida.