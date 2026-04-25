Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks tuli esmakordselt Sofia Jakovleva

Sel nädalavahetusel Tartus A. Le Coq Spordihoones toimuvatel - ̈̃ ̃ krooniti esmakordselt Eesti absoluutmeistriks Sofia Jakovleva (Võimlemisklubi Elegance), kes kogus mitmevõistluses kokku 112.900 punkti.

Hõbemedalile tuli Anna Karolina Obolonina (Võimlemisklubi Elegance), kes saavutas 110.200 punkti, ning pronksmedali võitis Johanna Simone Pertens (Võimlemisklubi Elegance), kogudes 109.800 punkti.

"Väga hästi tuli välja, mulle meeldis täna võistelda. Proovisin teha, mida oskan," sõnas Valeria Valasevitši ja Anette Vaheri puudumisel kullale kerkinud Jakovleva ERR-ile.

Juunioride vanuseklassi mitmevõistluse Eesti meistritiitli pälvis Alexandra Ivahnenko (VK Noorus), kes kogus kokku 100.400 punkti. Hõbemedali teenis kuldmedalisti klubikaaslane Antonina Levtsenko (VK Noorus), 96.900 punktiga, ning pronksi Kristiina Jegorova (VK Elegance), kes sai 95.750 punkti.

Noorteklassis tuli 72.400 punktiga Eesti meistriks Marcelle Rakelmann (VK Elegance). Hõbemedali saavutas VK Elegance kasvandik Aleksandra Vaganova (70.900 punkti) ning pronksmedali sai kaela Emma Hokkonen (VK Crystal), kelle punktisummaks kolme kava kokkuvõttes (pall, kurikas, lint) kujunes 70.450 punkti.

Laupäevasel tihedal võistluspäeval toimus ka rühmvõimlemise Eesti meistrivõistluste eelvõistlus, mille kindlad liidrid on täiskasvanute seas rühm Rebasesabad (27.667 punkti) ning juuniorides Rebasesabad Junior (26.233 punkti). Mõlemad rühmad tulevad võimlemisklubist Rütmika.

Eesti meistrivõistlused jätkuvad pühapäeval ilu- ja rühmvõimlemise Tublide Turniiri, erinevate iluvõimlemise noorte-, juunior- ja meistriklassi vahendikavade ning rühmvõimlemise laste-, noorte-, juunior- ja meistriklassi finaalidega.