Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks tuli esmakordselt Sofia Jakovleva

Võimlemine
Foto: Eesti Võimlemisliit/Riinu Liis Lajal
Võimlemine

Sel nädalavahetusel Tartus A. Le Coq Spordihoones toimuvatel - ̈̃ ̃ krooniti esmakordselt Eesti absoluutmeistriks Sofia Jakovleva (Võimlemisklubi Elegance), kes kogus mitmevõistluses kokku 112.900 punkti.

Hõbemedalile tuli Anna Karolina Obolonina (Võimlemisklubi Elegance), kes saavutas 110.200 punkti, ning pronksmedali võitis Johanna Simone Pertens (Võimlemisklubi Elegance), kogudes 109.800 punkti.

"Väga hästi tuli välja, mulle meeldis täna võistelda. Proovisin teha, mida oskan," sõnas Valeria Valasevitši ja Anette Vaheri puudumisel kullale kerkinud Jakovleva ERR-ile.

Juunioride vanuseklassi mitmevõistluse Eesti meistritiitli pälvis Alexandra Ivahnenko (VK Noorus), kes kogus kokku 100.400 punkti. Hõbemedali teenis kuldmedalisti klubikaaslane Antonina Levtsenko (VK Noorus), 96.900 punktiga, ning pronksi Kristiina Jegorova (VK Elegance), kes sai 95.750 punkti.

Noorteklassis tuli 72.400 punktiga Eesti meistriks Marcelle Rakelmann (VK Elegance). Hõbemedali saavutas VK Elegance kasvandik Aleksandra Vaganova (70.900 punkti) ning pronksmedali sai kaela Emma Hokkonen (VK Crystal), kelle punktisummaks kolme kava kokkuvõttes (pall, kurikas, lint) kujunes 70.450 punkti.

Laupäevasel tihedal võistluspäeval toimus ka rühmvõimlemise Eesti meistrivõistluste eelvõistlus, mille kindlad liidrid on täiskasvanute seas rühm Rebasesabad (27.667 punkti) ning juuniorides Rebasesabad Junior (26.233 punkti). Mõlemad rühmad tulevad võimlemisklubist Rütmika.

Eesti meistrivõistlused jätkuvad pühapäeval ilu- ja rühmvõimlemise Tublide Turniiri, erinevate iluvõimlemise noorte-, juunior- ja meistriklassi vahendikavade ning rühmvõimlemise laste-, noorte-, juunior- ja meistriklassi finaalidega.

Toimetaja: Anders Nõmm

25.04

Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks tuli esmakordselt Sofia Jakovleva

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

25.04

ETV spordisaade, 25. aprill

25.04

Saalihokipealinn Jõgeva: saame Lätis tugevaid mänge, aga neid võiks olla rohkem

25.04

Parras: hoki ja uisutamine ei saa lapsi trenni võtta, sest jääaega pole

25.04

Eesti U-18 hokikoondis alustas kodust MM-i kaotusega

25.04

Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu Uuendatud

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

25.04

Galerii: Tiitlist ühe võidu kaugusele jõudnud Bunker Partner sai rekordvõidu Uuendatud

25.04

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu Uuendatud

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

Loetumad uudised

25.04

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

24.04

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

25.04

Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

24.04

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

25.04

LeBron ja Smart viisid Lakersi edasipääsu lävele

24.04

Mullune finalist Monaco pääses viimasena Euroliiga play-off'i

24.04

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

24.04

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

25.04

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

