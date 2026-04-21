Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

Eesti Jalgratturite Liidu president Raivo Rand rääkis ETV saates "Impulss", et tema arvates on Eesti Olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamine tühja koha pealt üles tõmmatud ning EOK süsteemid alles hakkavad tulemusi andma.

Aprilli alguses andis Heino Märks EOK-le 13 liikme nõude, et kokku kutsutaks erakorraline üldkogu, mille ainus päevakorrapunkt on EOK presidendi umbusaldamine. EOK-l on 123 liiget ning hääleõiguslikuks teeks 27. aprillil toimuva erakorralise üldkogu 62 liikme kohal viibimine; tagandamiseks on vaja enamuse häält.

Üks 13 mainitud liikmest oli kelguspordi alaliidu president Rein Esaul. "Me oleme väike alaliit, meil on kaks sportlast, mõlemad on täna maailma tipus. Meie rahastus on ausalt öeldes olematu," rääkis Esaul teisipäevases saates "Impulss".

"Meil on olnud kokkusaamisi, on proovitud aidata meie alaliitu, aga Eesti seadus on niimoodi kokku kirjutatud, et neil ei ole meile võimalik midagi anda. Oleme Kersti Kaljulaidiga paar korda maha istunud, nendest asjadest rääkinud ja meid on lubatud aidata, aga tänaseks on meilt ära võetud isegi laagrite ettevalmistusrahad. Olukord on meie jaoks läinud puhtalt majanduslikult halvemaks," lisas Esaul.

Sealjuures kinnitas Esaul, et pole öelnud, et Kaljulaidi umbusaldab. "Me oleme eristunud. Teatud spordialad on läinud teise suunda, ülemine ots on läinud teisele poole. Mina leian, et Kersti Kaljulaidi ülesanne oleks meid ühendada, aga meil on tunne, et meid aetakse kogu aeg ära ja eristatakse. Oleme väike alaliit, meil on muresid palju, aga meil ei ole oma muredele vastuseid," tõdes Esaul.

Eesti Jalgratturite Liidu president Raivo Rand on Kaljulaidi toetajaks ning usub EOK võetud suunda. "Ma arvan, et see skandaal on üsna tühja kohja pealt üles tõmmatud ja osa fakte on naljakalt üles kistud. See EOK süsteem, eriti noorterahade jagamine, on minua arvates õige ja alles hakkab tulemusi andma. Praegu on täitevkomitee väga töine, kogu EOK juhtkond on väga töine. Et noortespordi rahad ei ole enam nimelised, annab teatud alaliitudele väga hea võimaluse suunata rahad täpselt sinna, kuhu neid vaja on."

"Puhtalt rattaliidus: maanteesõt on ju kuninglik ala, aga seal meil ei ole probleeme. Kui viis-kuus aastat tagasi oli tähtis U-23 koondis ja neid arendada proffide hulka ning seejärel juunioride koondis, siis nüüd sõidavad maanteeratturid välismaal. Nüüd on meil on hoopis uued alad: BMX ja ootame, kas cyclo-cross läheb olümpiale. Tuleb arendada neid ja saame suunata raha sinna, kus seda vaja on," tõdes Rand.

"Kui mina olen rääkinud teiste alaliitudega, siis mina laiapõhjalist umbusku kuskil ei näe," lisas rattaliidu president. "On üksikuid, kes ütlevad, et neile ei meeldi - loomulikult, iga juhtimise ja korralduse puhul on neid, kellele midagi ei meeldi. On selge, et spordis on raha vähe. Sellisel tasemel sponsoreid, kes tulevad EOK seina peale, ei ole lihtne leida. Sponsoreid tuleb leida kolme, viie ja kümne tuhande kaupa. Need uued asjad - näiteks Minu Sportlane platvorm - hakkavad tööle, aga see ei juhtu üleöö. Ma näen ju rattaliidus, kui raske oli alguses sponsoreid leida. Kui sa lõpuks neid leidma hakkad, siis läheb asi tööle," lisas ta.

