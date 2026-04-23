Itaalia spordiminister: Iraani eemaldamine MM-ilt poleks kohane

Iraani jalgpallikoondis
USA president Donald Trumpi saadik on palunud rahvusvahelisel jalgpalliliidul (FIFA) asendada suvel Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-il Iraani koondis Itaaliaga, kuid Itaalia spordiminister Andrea Abodi ütles, et Trumpi plaan ei oleks õiglane.

Juunis ja juulis koos Mehhiko ja Kanadaga MM-i võõrustava Ameerika Ühendriikide erisaadik Paolo Zampolli teatas neljapäeval, et on palunud FIFA-l asendada MM-il Iraani koondis Itaaliaga. Zampolli on itaalia-ameerika seltskonnategelane, ärimees ja endine modelliagent, kes väidetavalt tutvustas Trumpi tema praeguse abikaasa Melania Trumpiga.

FIFA president Gianni Infantino ütles aprillis, et Iraani esindus mängib maailmameistrivõistlustel vaatamata sõjale USA ja Iisraeliga ning neljapäeva ütles Itaalia spordiminister Andrea Abodi, et Iraan teenis oma koha MM-il ausalt välja.

"Itaalia lubamine 2026. aasta maailmameistrivõistlustele ei oleks võimalik ega kohane. Kvalifikatsioon käib väljakul," sõnas ta.

2006. aastal maailmameistriks tulnud Itaalia langes pärast seda kahel MM-il konkurentsist juba alagrupiturniiril ning ei ole viimasele kolmele MM-il peale pääsenud. Tänavu jõuti MM-valiksarjas otsustava mänguni, kus tuli aga tunnistada Bosnia ja Hertsegoviina paremust. Pärast seda tehti Itaalia jalgpalliliidus suuri muudatusi, sealhulgas pani oma ameti maha alaliidu president Gabriele Gravina.

USA-s, Mehhikos ja Kanadas toimuv MM saab alguse 11. juunil ning maailmameister selgub 19. juulil. Iraan kuulub G-alagruppi koos Belgia, Egiptuse ja Uus-Meremaaga.

