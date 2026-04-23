Üpraus alustab tiimiga üheksandat profiklassi MM-hooaega

Sel nädalal jätkub Itaalias Como järvel elektriliste võidusõidupaatide maailmameistrivõistluste sari E1 Series, kus stardib ka Lebron Jamesi võistlustiim Team AlUla, kelle varu- ja testisõitja ning sõidustreteegia eest vastutab Jasmiin Üpraus.

Üpraus kasutab E1 sarjas saadud teadmisi ja rahvusvahelist kogemust ka oma võidusõidutiimis 64 Racing Factory, kellega alustatakse tänavu juba üheksandat maailmameistrivõistluste hooaega profiklassis. E1 keskkond on andnud talle juurde nii strateegilist vaadet, tehnilist mõtlemist kui ka võimalust õppida maailma tippspetsialistidelt.

Tänavu otsustasid Üpraus ja 64 Racing Factory oma jetispordi hooaja alguse teadlikult edasi lükata. Kui varasematel aastatel on võistlushooaeg alanud juba kevadel, siis sel korral tehakse esimene start juuni lõpus Eesti meistrivõistluste avaetapil. Sellele järgneb juba Euroopa meistrivõistluste etapp Portugalis.

"Otsustasime lükata oma jetispordi hooaja algust ligi kahe kuu võrra edasi, juunikuu lõppu, kui toimub Eesti meistrivõistluste avaetapp. Sealt edasi on suund juba Euroopa meistrivõistlustele Portugalis. See on teadlik otsus, et võtta hetkeks aega maha, teha asju põhjalikumalt ning olla konkurentsivõimelisemad ka pikemas perspektiivis," selgitas Üpraus.

Pidev elu maailmameistrivõistluste karussellis on olnud 64 Racing Factory jaoks reaalsus juba aastast 2018. Suur osa hooajast veedavad masinad konteinerites, liikudes võistluselt võistlusele üle maailma, mis tähendab, et kodune arendustöö jõuab rajale sageli viitega. Tänavune paus annab võimaluse seda mustrit korraks muuta. "Oleme aastast 2018 olnud aastaringselt MM-karussellis, kus masinad veedavad suure osa ajast konteinerites ning kodune arendustöö jõuab praktilisse kasutusse teatud viitega. Sel aastal annab see otsus meile rohkem rahu, rohkem kontrolli ja võimaluse teha asju läbimõeldumalt," rääkis Üpraus.

Como järve nädalavahetus ei tähenda Üprausi jaoks ainult üht järjekordset maailmameistrivõistluste etappi, vaid ka järjekordset võimalust õppida, kasvada ja tuua see kogemus tagasi omaenda süsteemi - sinna, kus ehitatakse tulevasi tulemusi. Juba reedel sõidetakse kvalifikatsioonsõidud ja laupäeval grupi- ning finaalsõidud. Lisaks sai Jasmiinist Saudi-Araabias Eesti esimene litsentseeritud E1 piloot, läbides E1 akadeemia ning vajalikud protseduurid.