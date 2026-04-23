Üpraus alustab tiimiga üheksandat profiklassi MM-hooaega

Jasmiin Üpraus
Jasmiin Üpraus
Sel nädalal jätkub Itaalias Como järvel elektriliste võidusõidupaatide maailmameistrivõistluste sari E1 Series, kus stardib ka Lebron Jamesi võistlustiim Team AlUla, kelle varu- ja testisõitja ning sõidustreteegia eest vastutab Jasmiin Üpraus.

Üpraus kasutab E1 sarjas saadud teadmisi ja rahvusvahelist kogemust ka oma võidusõidutiimis 64 Racing Factory, kellega alustatakse tänavu juba üheksandat maailmameistrivõistluste hooaega profiklassis. E1 keskkond on andnud talle juurde nii strateegilist vaadet, tehnilist mõtlemist kui ka võimalust õppida maailma tippspetsialistidelt.

Tänavu otsustasid Üpraus ja 64 Racing Factory oma jetispordi hooaja alguse teadlikult edasi lükata. Kui varasematel aastatel on võistlushooaeg alanud juba kevadel, siis sel korral tehakse esimene start juuni lõpus Eesti meistrivõistluste avaetapil. Sellele järgneb juba Euroopa meistrivõistluste etapp Portugalis.

"Otsustasime lükata oma jetispordi hooaja algust ligi kahe kuu võrra edasi, juunikuu lõppu, kui toimub Eesti meistrivõistluste avaetapp. Sealt edasi on suund juba Euroopa meistrivõistlustele Portugalis. See on teadlik otsus, et võtta hetkeks aega maha, teha asju põhjalikumalt ning olla konkurentsivõimelisemad ka pikemas perspektiivis," selgitas Üpraus.

Pidev elu maailmameistrivõistluste karussellis on olnud 64 Racing Factory jaoks reaalsus juba aastast 2018. Suur osa hooajast veedavad masinad konteinerites, liikudes võistluselt võistlusele üle maailma, mis tähendab, et kodune arendustöö jõuab rajale sageli viitega. Tänavune paus annab võimaluse seda mustrit korraks muuta. "Oleme aastast 2018 olnud aastaringselt MM-karussellis, kus masinad veedavad suure osa ajast konteinerites ning kodune arendustöö jõuab praktilisse kasutusse teatud viitega. Sel aastal annab see otsus meile rohkem rahu, rohkem kontrolli ja võimaluse teha asju läbimõeldumalt," rääkis Üpraus.

Como järve nädalavahetus ei tähenda Üprausi jaoks ainult üht järjekordset maailmameistrivõistluste etappi, vaid ka järjekordset võimalust õppida, kasvada ja tuua see kogemus tagasi omaenda süsteemi - sinna, kus ehitatakse tulevasi tulemusi. Juba reedel sõidetakse kvalifikatsioonsõidud ja laupäeval grupi- ning finaalsõidud. Lisaks sai Jasmiinist Saudi-Araabias Eesti esimene litsentseeritud E1 piloot, läbides E1 akadeemia ning vajalikud protseduurid.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Üpraus alustab tiimiga üheksandat profiklassi MM-hooaega

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

20:38

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo