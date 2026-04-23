Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

Põhja-Euroopa liigas osalesid Eesti klubidest tänavu TalTech/Alexela ja Keila Coolbet. TalTech jõudis kaheksandikfinaali, kus jäädi alla Thessaloniki Iraklisele, Keila piirdus alagrupimängudega.

Manchester läheb neljapäeval peetavas finaalis kokku Varssavi Dzikiga, kes alistas Rumeenia klubi Voluntari 87:80.

Teise veerandaja keskel juhtis Mitteldeutscher 14 punktiga, seejärel kahandas Manchester vahet. Viimastel minutitel haarasid külalised juba eduseisu ja suutsid seda hoida. Mitteldeutscheri viimased punktid tulid 2.33 enne lõppu.

Põhja-Euroopa korvpalliliigas ENBL selgusid kolmapäeval finalistid. Saksamaa klubi Mitteldeutscher, kus abitreenerina töötab Brett Nõmm, nende sekka paraku ei kuulu.

