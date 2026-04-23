Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees
Põhja-Euroopa korvpalliliigas ENBL selgusid kolmapäeval finalistid. Saksamaa klubi Mitteldeutscher, kus abitreenerina töötab Brett Nõmm, nende sekka paraku ei kuulu.
Mitteldeutscher kaotas poolfinaalis 86:89 Manchester Basketballile, kusjuures ENBL-i finaalturniir peetakse just Weissenfelsis asuvas Mitteldeutscheri kodusaalis, kirjutab Delfi.
Teise veerandaja keskel juhtis Mitteldeutscher 14 punktiga, seejärel kahandas Manchester vahet. Viimastel minutitel haarasid külalised juba eduseisu ja suutsid seda hoida. Mitteldeutscheri viimased punktid tulid 2.33 enne lõppu.
Manchester läheb neljapäeval peetavas finaalis kokku Varssavi Dzikiga, kes alistas Rumeenia klubi Voluntari 87:80.
Põhja-Euroopa liigas osalesid Eesti klubidest tänavu TalTech/Alexela ja Keila Coolbet. TalTech jõudis kaheksandikfinaali, kus jäädi alla Thessaloniki Iraklisele, Keila piirdus alagrupimängudega.
