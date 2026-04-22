Prantsusmaa rattatalent tegi järjekordse hiilgava sõidu

Jalgrattasport
Paul Seixas.
Paul Seixas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Belgias peetud La Flèche Wallonne'i ühepäevasõidu (1. UWT) võitis 19-aastane prantslane Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).

Paar nädalat tagasi Baskimaa velotuuril muljetavaldavat taset näidanud ja lõpuks üldvõidu võtnud Seixas pani ennast nüüd esimest korda proovile teravate tõusudega La Fleche Wallonne'i klassikul.

200 kilomeetri pikkune sõit lõppes legendaarse Mur de Huy tõusu otsas ning noor prantslane jättis konkurendid lõplikult seljataha viimase paarisaja meetriga. Seixasist sai 90 aasta pikkuse ajalooga klassiku läbi aegade noorim võitja.

"Ma tahan tänada kõiki oma meeskonnakaaslasi. Nad andsid endast kõik ja sõitsid kogu aja kaasas," ütles Seixas pärast sõitu. "See on tõesti uskumatu tunne! Eelmisel aastal vaatasin seda võistlust televiisorist. Nüüd seisan siin võitjana. Aga nagu ütlesin, see oli tegelikult kogu meeskonna võit."

Seixasi järel saavutas teise koha šveitslane Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), kolmas oli britt Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike; mõlemad +0.03). Ühtegi eestlast stardis ei olnud.

Toimetaja: Henrik Laever

