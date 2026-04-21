Euroliiga aasta treeneriks valiti Valencia juhendaja

Pedro Martinez
Korvpalli Euroliiga teatas teisipäeval, et lõppenud põhihooaja parimaks peatreeneriks nimetati Valencia teise asetusega play-off'i viinud Pedro Martinez.

Barcelonast pärit 64-aastane Martinez on karjääri jooksul juhendanud hulgaliselt kodumaa klubisid, teiste seas Baskoniat, Tenerifet ja Manresat. Valencia peatreeneriks oli ta esimest korda aastatel 2015-17 ja toona, tema viimasel aastal, tuli klubi tema käe all esmakordselt ka Hispaania meistriks.

Eelmisel hooajal mängis Valencia EuroCupis, kus jõudis poolfinaali; sel hooajal juhendas Martinez meeskonna Euroliiga põhihooajal 25 võidu ja 13 kaotuseni, mis andis neile Olympiakosi järel teise koha. Keskmiselt viskas Valencia 91 punkti mängu kohta.

Ühtlasi sai Martinezest esimene treener, kes on võitnud nii EuroCupi kui Euroliiga hooaja parima juhendaja auhinna.

Martineze järel sai kaastreeneritelt kõige rohkem hääli Kaunase Žalgirise loots Tomas Masiulis, kolmas oli Olympiakosi juhendaja Georgios Bartzokas ning neljas mullu võitnud Šarunas Jasikevicius (Fenerbahce).

Toimetaja: Anders Nõmm

