Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

Ühismeedias ringlema läinud klippidest on näha, kuidas Unitedi ja Legioni vaheline mäng muutus ebasportliku käitumise ja füüsiliste rünnakute pärast kaoseks. Peakohtunik katkestas mängu 60. minutil ja protokolli läks kirja Unitedi 11:0 võit.

"Noored poisid, 13-aastased mängisid omavahel ja see mäng läks täiesti käest ära. Üks võistkond oli teisest väga palju üle. Legioni pool oli agressiivne. Nemad lõid vastaseid jalaga ja rusikaga," selgitas "Ringvaatele" Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela.

"Ilmselt on praegu võimalik öelda, et oli paras kobarkäkk. Seda mängu oli teenindamas väga kogenematu kohtunik, aga see, et ta sattus seda mängu teenindama ei ole tema süü. Talle seda ette heita on keeruline. Kui kohtunik vilistab oma esimest mängu üldse, siis ta kobabki. See mäng oleks vajanud suuremate kogemustega kohtunikku," lisas Järvela.

Järvela rõhutas, et Unitedi ja Legioni mängus nähtu oli erakordne pretsedent. "Sellises mahus vägivalda Eesti jalgpallis viimastest aastatest ei mäleta. On olnud inetuid asju nagu rusikaga näkku löömist, aga kuna jalgpall on kontaktne spordiala, siis seda ikka juhtub. Aga sellist võistkondlikku vägivallaakti meelde ei tule."

Legion vabandas oma esmaspäevases avalduses, et nende mängijad käitusid ebasportlikult, kuid samas väitis, et nende mängijaid provotseeriti solvangutega nagu "sibul" ja "tiblad".

"Ma ei tea täpselt, mis juhtus, aga arvan, et kui sportlik ülekaal on väga selge, skoor oli üle kümne väravaga Unitedi kasuks, siis ilmselt see tekitas frustratsiooni juurde selles pooles, kes oli seda mängu kaotamas. Ei tasu varjata ka fakti, et United on eestikeelne meeskond ja Legion venekeelne meeskond. Ilmselgelt oli seal ka rahvuspõhine konflikt," sõnas Järvela.

"Samas ei tea, mida öeldi Unitedi mängijatele. Venekeelseid hõikeid on kuulda tribüünilt, mis on kõvasti ropumad. Seal oli väga pingeline õhkkond ja mäng läks totaalselt käest ära," jätkas Järvela. "Mul on keeruline ja ebaaus hakata järeldusi tegema, aga nii palju, kui täna olen kõnesid teinud, siis seda kiputakse küll ütlema, et alates 2022. aasta 24. veebruarist on spordiväljal, eriti võistkonnaaladel, võimalik täheldada teatud pingete tõusu. Täiskasvanute seas on seda vähem ja kindlasti seda ei ole professionaalsel tasemel."

Esmaspäeval teatas prokuratuur, et algatas mängu suhtes kriminaalmenetluse. Omapoolset uurimist on alustanud ka jalgpalliliidu distsiplinaar- ja eetikakomisjon. "Osapooltel on kolmapäevaks aega tõendeid koguda ja esitada, siis hakatakse neid jalgpalliliidus hindama ja vaatama. Ilmselgelt on oodata tõsiseid karistusi ja julgen arvata, et kõige suuremad süüdlased selles olukorras on Legioni treenerid, mitte mängijad. Kui 13-aastased poisid mängivad, siis nende eest peab vastutama selle võistkonna treener. Treeneri tegutsemine ilmselgelt ei olnud paslik selles olukorras," ütles Järvela.