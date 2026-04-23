Jalgpalliliidu esindaja: tõsistele juhtumitele tuleb reageerida

Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaar- ja eetikakomisjon tegi otsuse U-15 vanuseklassi esiliiga mängus FC Nõmme Unitediga toorutsenud Tallinna Legioni osas.

Komisjoni otsusega määrati Nõmme meeskonnale 12:0 võit ning karistati Legioni treenerit Gleb Artjuhhovi võistkondade juhendamise ja esindamise pooleaastase keeluga, samuti teenisid ajutise mängukeelu neli mängijat. Võistkond peab nädal aega mängima publiku osavõtuta, treenerid läbima laste turvalisuse ja heaolu koolituse ja klubi maksma 1000 eurot trahvi.

Eesti Jalgpalli Liidu avalike- ja koostöösuhete spetsialist Kaarel Täll ütles ERR-ile, et alaliit vaatab peamiselt otsa täiskasvanutele. "Tegemist on raske ja tõsise juhtumiga ning sellele tuleb reageerida. Selle reageeringu juures on silmas peetud seda, et mingis mõttes fookuses on täiskasvanud. Seetõttu sai klubi karistada, treener karistada, said ka mängijad ilmselgelt," rääkis ta.

"Seal ei ole teist võimalust, aga oleme proovinud seda fookust panna täiskasvanutele, kaasa arvatud lapsevanemad peaksid siit võtma kaasa teatavaid mõtteid, kuidas edasi, mismoodi edasi."

Lisaks teenis Legioni U-15 meeskond tingimusliku võistlustelt eemaldamise, katseajaga selle aasta lõpuni. Seda ei pöörata täitmisele, kui meeskond, treenerid ega klubi pealtvaatajad ei pane selle aja jooksul toime rikkumist, mida võib käsitleda ebasportliku käitumisena ja mille eest oleks võimalik määrata distsiplinaarkaristus.

Otsused jõustuvad väljasaatmise hetkest osapoolele, kehtib ka seitsmepäevane edasikaebamisõigus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

