Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši

Nõmme Kalju FC - Tallinna FC Flora
Tallinna FC Flora alistas Eesti jalgpalli Premium liiga 11. voorus võõrsil Nõmme Kalju 1:0 ja kirjutas tabelisse neljanda võidu järjest.

Kohtumise esimene poolaeg väravaid ei toonud, aga mängu saatuse otsustas Sander Tovstiki kauglööki teise poolaja kuuendal minutil, millele Kalju enam vastust ei leidnud.

Kohtumise esimesel poolajal domineeris kindlalt Flora, kel olid paremad võimalused, aga tabemuseni ei jõutud. Pärast Flora juhtväravat teise poolaja algust oli pigem initsiatiivikam tagaajaja rolli jäänud Kalju.

Flora sai turniiritabelisse neljanda võidu järjest ja ühtlasi revanši hooaja esimeste omavaheliste mängude eest: nii superkarikas kui ka Premium liiga esimeses kohtumises oli jäänud peale Kalju.

Enne mängu

Viimasest neljast mängust kaks võitnud ja kaks kaotanud Kalju on kümne mänguga kogunud 22 punkti ja on sellega tabelis ühe mängu enam pidanud Levadia (27 punkti) järel teisel kohal. Floral on koos 18 punkti.

Flora on kesisest hooaja algusest taastunud ja võitnud Premium liigas kolm mängu järjest, samuti jõuti nädala alguses Narva Transi alistamisega karikafinaali.

Käesoleva hooaja kahes omavahelises mängus on edu saatnud Nõmme Kaljut: kui superkarikas sai Kalju Florast jagu 3:1, siis märtsi keskel toimunud liigamängus 1:0.

"Sellel aastal ei ole meil Nõmme Kalju FC vastu just kõige paremini läinud, kuid kibeleme seda muutma," kommenteeris mängu eel Flora treener Aiko Orgla. "Kaljul on üsna hea ja ühtlane võistkond, kes mängib hästi kokku. Seal ei ole väga palju vanemaid mängijaid, kuid samas ka mitte alles alustavaid noori pallureid. Tegu on heas jalgpallurieas mängumeestega ning see kooslus näib hetkel hästi toimivat."

"Ka meie verinoored mängijad muutuvad kogenumate kõrval järjest kindlamaks ning hakkavad tasapisi aina rohkem kanda kinnitama. Tulemas on hea ja võitluslik mäng ning meie soov see kohtumine võita on väga suur," lisas Orgla.

"Flora vastu on alati suur mäng: tugev vastane ja oluline derbi," sõnas Kalju mängija Modou Tambedou. "Valmistume selleks kohtumiseks samamoodi nagu igaks teiseks mänguks: keskendunult ja suure töötahtmisega. Teame, et lihtne ei saa olema, kuid peame näitama oma võitlusvaimu, püsima keskendununa ja uskuma oma mängu. Oleme Kalju ja ootame seda väljakutset."

