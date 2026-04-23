Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaar- ja eetikakomisjon määras Tallinna JK Legionile U-15 vanuseklassi esiliigas vägivallatsemise eest mitu karistust.

Jalgpalliliidu komisjon määras, et vägivaldseks kiskunud jalgpallimäng FC Nõmme Unitedi ja Tallinna JK Legioni U-15 vanuseklassi poiste vahel, mis katkestati pärast 60 minutit, läheb kirja Nõmme Unitedi 12:0 võiduna.

Legioni treenerit Gleb Artjuhhov sanktsioneeritakse võistkondade juhendamise ja esindamise keeluga EJL egiidi all toimuvatel võistlustel tähtajaga kuni 25. oktoobrini. Kõik Tallinna JK Legioni treenerid peavad läbima jalgpalliliidu laste turvalisuse ja heaolu koolituse ning klubile määrati tuhande euro suurune rahatrahv.

Legioni U-15 võistkond eemaldatakse Eesti meistrivõistlustelt katseajaga kuni aasta lõpuni, eeldusel, et katseaja jooksul ei pane meeskond, treenerid ega klubi pealtvaatajad toime ühtegi rikkumist, mida võib käsitleda ebasportliku käitumisena ja mille eest oleks võimalik määrata distsiplinaarkaristus. Rikkumise korral rakendub karistus täies ulatuses ning distsiplinaarkomisjonil on õigus määrata täiendavaid sanktsioone.

Neljale mängijale määrati võistluskeeld, kolme mängija keeld lõppeb 25. juunil, ühe mängija keeld 25. augustil.

Distisplinaar- ja eetikakomisjoni esimees ning alaliidu distsiplinaar- ja eetikainspektor Uno Tutk ütles, et karistuse eesmärk pole noori spordi juurest eemale tõrjuda. "Karistus karistus peab jätma võimaluse oma valitud alaga edasi tegeleda. Samuti usume ja loodame, et klubi, treenerid, lapsevanemad ja kogukond teevad toimunust õiged järeldused ning ehitame üheskoos noortele turvalist ühiskonda ning sportimise keskkonda," sõnas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:56

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

14:27

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

13:52

Bayern jõudis kuueaastase vaheaja järel karikafinaali

12:28

Trumpi erisaadik tahab jalgpalli MM-il asendada Iraani Itaaliaga

10:48

Tõugjas panustas mulluse hõbeda vastu teenitud punkti kollase kaardiga

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

08:07

Haaland vedas Manchester City tagasi tabeli tippu

22.04

VIDEO | Eerme tähistas sünnipäeva kahe väravaga

22.04

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

22.04

Vabalanguses Chelsea vallandas peatreeneri

sport.err.ee uudised

17:44

Hedegart muutis ikkagi meelt ja võtab rajale püssi kaasa

17:07

Kanaari saarte testikatsel oli kiireim Solberg, eestlastest Jürgenson

16:32

Selgus Eesti U-18 hokikoondise koosseis koduseks MM-iks

15:56

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

15:40

Joe Noormets: spordist kui kehakatkestusest

14:56

Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

14:27

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

13:52

Bayern jõudis kuueaastase vaheaja järel karikafinaali

13:23

Viktoria Vesso piirdus maadluse EM-il ühe matšiga

12:51

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

12:28

Trumpi erisaadik tahab jalgpalli MM-il asendada Iraani Itaaliaga

12:18

FIS-i president sai tagasivalimiseks abikäe Gruusiast

11:50

Teisel lisaajal võidu võtnud Stars asus seeriat juhtima

11:11

Sõber jätkab Keila KK-s noortetreenerina, peatreeneriks saab itaallane

10:48

Tõugjas panustas mulluse hõbeda vastu teenitud punkti kollase kaardiga

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

09:12

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

08:41

Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

08:07

Haaland vedas Manchester City tagasi tabeli tippu

loetumad

22.04

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

15:56

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

22.04

Kohus ei rahuldanud Lehise ja Le Glaive'i ühishagi vehklemisliidu vastu

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

22.04

Hedegart valis murdmaasuusatamise, Björndalen üritab laskesuusaliitu veenda

22.04

O'Sullivan alustas MM-i veenva esitusega

22.04

Prantsusmaa rattatalent tegi järjekordse hiilgava sõidu

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

22.04

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

08:07

Haaland vedas Manchester City tagasi tabeli tippu

