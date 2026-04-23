Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

Jalgpalliliidu komisjon määras, et vägivaldseks kiskunud jalgpallimäng FC Nõmme Unitedi ja Tallinna JK Legioni U-15 vanuseklassi poiste vahel, mis katkestati pärast 60 minutit, läheb kirja Nõmme Unitedi 12:0 võiduna.

Legioni treenerit Gleb Artjuhhov sanktsioneeritakse võistkondade juhendamise ja esindamise keeluga EJL egiidi all toimuvatel võistlustel tähtajaga kuni 25. oktoobrini. Kõik Tallinna JK Legioni treenerid peavad läbima jalgpalliliidu laste turvalisuse ja heaolu koolituse ning klubile määrati tuhande euro suurune rahatrahv.

Legioni U-15 võistkond eemaldatakse Eesti meistrivõistlustelt katseajaga kuni aasta lõpuni, eeldusel, et katseaja jooksul ei pane meeskond, treenerid ega klubi pealtvaatajad toime ühtegi rikkumist, mida võib käsitleda ebasportliku käitumisena ja mille eest oleks võimalik määrata distsiplinaarkaristus. Rikkumise korral rakendub karistus täies ulatuses ning distsiplinaarkomisjonil on õigus määrata täiendavaid sanktsioone.

Neljale mängijale määrati võistluskeeld, kolme mängija keeld lõppeb 25. juunil, ühe mängija keeld 25. augustil.

Distisplinaar- ja eetikakomisjoni esimees ning alaliidu distsiplinaar- ja eetikainspektor Uno Tutk ütles, et karistuse eesmärk pole noori spordi juurest eemale tõrjuda. "Karistus karistus peab jätma võimaluse oma valitud alaga edasi tegeleda. Samuti usume ja loodame, et klubi, treenerid, lapsevanemad ja kogukond teevad toimunust õiged järeldused ning ehitame üheskoos noortele turvalist ühiskonda ning sportimise keskkonda," sõnas ta.