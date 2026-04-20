Robin Koolist sai kolmekordne Grand Slami võitja

Robin "ropz" Kool (keskel). Autor/allikas: theMAKKU/hltv.org
E-sportlane Robin "ropz" Kool võitis koos oma meeskonna Vitalityga Brasiilias toimunud Counter-Strike 2 arvutimängu suurturniiri IEM Rio. Koolist sai ühtlasi esimene mängija, kes saavutanud kolm ESL Grand Slami preemiat.

Vitality loovutas Rio de Janeiros peetud tippturniiril kuue matši jooksul vastastele kokku vaid kaks kaarti ning pühapäevane finaal võideti Team Spiriti vastu veenvalt 3:0 (16:13, 13:10, 13:5). Kool tegi finaalis statistiliselt oma meeskonnas parima esituse, aga turniiri kokkuvõttes hinnati kõige väärtuslikumaks mängijaks tema tiimikaaslast Mathieu "ZywOo" Herbaut'i.

Turniirikorraldaja ESL kutsus 2017. aastal ellu Grand Slami preemia, mis antakse meeskonnale, kes suudab kümnest ESL-i korraldatud tippturniirist võita vähemalt neli. Edukas meeskond teenib ühe miljoni dollari suuruse preemiaraha, lisaks saavad mängijad auhinnakappi kullakangid. Tegemist on haruldase saavutusega, sest kuni möödunud aasta kevadeni oli Grand Slami preemia välja jagatud vaid neljal korral.

Kool aitas mullu aprillis Vitalityl saavutada Grand Slami ning nüüd sai Vitalityst esimene meeskond, kes suutnud selle teenida kahel korral. 26-aastane eestlane on ühtlasi esimene mängija, kelle nimel on kolm Grand Slami. Lisaks kahele Vitalityga võidetud preemiale jõudis ta Grand Slamini ka 2023. aastal, kui kuulus Faze Clani ridadesse.

Toimetaja: Henrik Laever

