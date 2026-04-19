Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

Teismelisena Saksamaale siirdunud Aav on saanud tänavusel hooajal Trieri meeskonnas paaris kõrgliiga kohtumises episoodiliselt ka väljakule. Nüüd aga on 20-aastase tagamehe karjäär jätkumas kaugemal.

Viimased pool sajandit USA tudengiliigas mänginud Longwoodi meeskond tuli 2022. ja 2024. aastal Big Southi konverentsi võitjaks, aga tänavune hooaeg on olnud keskpärasem: konverentsi sees kaheksa võitu ja kaheksa kaotus tähendab neljanda koha jagamist.