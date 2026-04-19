Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha
Viimased hooajad Saksamaal veetnud Eesti korvpallur Jorke Aav teatas lepingu sõlmimisest Ameerika Ühendriikide tudengiliigas mängiva Longwoodi ülikooliga.
Teismelisena Saksamaale siirdunud Aav on saanud tänavusel hooajal Trieri meeskonnas paaris kõrgliiga kohtumises episoodiliselt ka väljakule. Nüüd aga on 20-aastase tagamehe karjäär jätkumas kaugemal.
Viimased pool sajandit USA tudengiliigas mänginud Longwoodi meeskond tuli 2022. ja 2024. aastal Big Southi konverentsi võitjaks, aga tänavune hooaeg on olnud keskpärasem: konverentsi sees kaheksa võitu ja kaheksa kaotus tähendab neljanda koha jagamist.
