Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

Jorke Aav Autor/allikas: FIBA
Viimased hooajad Saksamaal veetnud Eesti korvpallur Jorke Aav teatas lepingu sõlmimisest Ameerika Ühendriikide tudengiliigas mängiva Longwoodi ülikooliga.

Teismelisena Saksamaale siirdunud Aav on saanud tänavusel hooajal Trieri meeskonnas paaris kõrgliiga kohtumises episoodiliselt ka väljakule. Nüüd aga on 20-aastase tagamehe karjäär jätkumas kaugemal.

Viimased pool sajandit USA tudengiliigas mänginud Longwoodi meeskond tuli 2022. ja 2024. aastal Big Southi konverentsi võitjaks, aga tänavune hooaeg on olnud keskpärasem: konverentsi sees kaheksa võitu ja kaheksa kaotus tähendab neljanda koha jagamist.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo