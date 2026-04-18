Võiduvärava autor Tammik: me oleme Eesti, võitleme alati

Eesti naiste jalgpallikoondis teenis MM-valiksarja vägeva võidu, kui alistas Lisette Tammiku üleminutite iluväravast Leedu 2:1. Võiduvärava autor ütles ERR-ile, et teise võidu teeninud eestlannad pilvedesse ei tõuse.

Kuu aega tagasi Leeduga MM-valiksarjas võõrsil väravateta viiki mänginud Eesti sai seekord koduplatsil kätte väärt võidupunktid. Kuigi Leedu asus seda kohtumist 30. minutil juhtima, viigistas Eesti Mari-Liis Lillemäe väravast avapoolaja lõpul seisu. Teine poolaeg oli võrdne andmine ja võimalusi skoori suurendada oli mõlemal naiskonnal, lõpuks jäi peale eestlannade võitlusvaim, kui mängu viimasel lisaminutil tõi Lisette Tammik kauni tabamusega Eestile 2:1 võidu.

Seda tunnet ei osanud ta sõnadessegi panna. "Palju külmavärinaid, külmast, aga päriselt sellest emotsioonist. Ma arvan, et mega äge, et me võtsime selle võidu ja eriti viimastel sekunditel ja kaks võitu akna peale - see on super," sõnas iluvärava autor.

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva jäi rahule naiskonna sügavusega, sest vahetusi tuli teha, aga kvaliteet kandis välja. "Terve selle pika akna üks suurimaid võtmekohti oli koostöö, võistkonna töö. Enda ületamine on alati hästi keeruline, aga enda parima stabiilse poole sihtimine on see võtmekoht, seega sellega jätkame," sõnas treener.

Eesti koondisel on nüüd tabelis neljast mängust kaks võitu ja viik ning kokku seitse punkti. Teise koha omanik saab võimaluse mängida MM-ile pääsu nimel play-off mängu. Viimased kaks valikmängu peetakse juunis.

Kuidas pea külmana hoida ja mitte pilvedesse tõusta? "Õnneks või kahjuks Eestis ei ole sellist asja, et saame liiga pilvedesse tõusta. Jalad on täitsa maas ja eesmärk on need jalad võimalikult efektiivselt liikuma panna seal väljakul," ütles Ševoldajeva.

Tammik ütles, et Eestil on võitlus alati hinges. "Leks (peatreener Ševoldajeva - toim) ütles meile enne neid mänge ka, et võita neid mänge, ei pea tegema midagi erakordset. Pigem teha hästi neid pisikesi asju, mida kogu aeg teeme, need asjad viivadki meid võidule lähemale. Ma arvan, et keegi ei tõuse pilvedesse, me oleme Eesti ja me võitleme alati ja nii on meie hinges," sõnas võiduvärava autor.