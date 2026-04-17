Vahetusmängijalt kõva abi saanud Rae loodab peagi puhkama saada

Foto: Priit Mürk/ERR
Laupäeval võib läbi saada naiste võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria, kui Rae naiskond võidab kodusaalis kolmandat korda Tartut.

Rae võitis finaalseeria teise mängu Tartu koduplatsil 3:1 eelkõige tänu võimsale servile. Vastasele löödi 15 serviässa, millest kuus tõi sidemängija Julija Mõnnakmäe, kes valiti ka kohtumise parimaks.

Raskel hetkel tehti kolmandas geimis ka julge vahetus, kui kogenud Nette Peidi asemel toodi nurgaründajaks sisse 23-aastane Anna Gontšarova, kes kogus viis punkti. Tema panust kiitsid nii tiimi kapten Liis Kiviloo kui ka peatreener Raigo Tatrik.

"Mulle meeldis, kuidas meie poolel Anna sekkus," lausus Kiviloo ERR-ile. "Ülitublisti tuli ja tegi väga head servid ning pani vastase surve alla. Ta jäi meil ka mängu lõpuni sisse ja tegi väga palju pahandust vastasele. Ma arvan, et see üllatas vastast ka."

Ka Tatrik ütles, et Gontšarov oli väga tubli. "Väga hästi tuli sisse, julgelt mängis," tunnustas ta. "Võeti ta kohe sihikule ja hakati teda pommitama ja sai väga hästi hakkama servi vastuvõtul ja rünnakul samamoodi. Ta lahendas raskeid palle ja igati positiivne sissetulek Nette asemel. See toitis meid viimases geimis."

Finaalseeria avamängu 0:3 kaotanud Tartu Ülikool/Bigbank ründajad olid kodusaalis palju agressiivsemad, üks geim ka võideti, kuid vajaka jääb stabiilsusest otsustavatel hetkedel. "Jube tahmine on, aga siis silmade ees tulevad mingid klapid," selgitas peatreener Andrei Ojamets. "Siis kaob ka heas mõttes kaine mõistus, et kuidas olukorda lahendada. Vaatame laupäeval edasi, et äkki meil natukene seda julgust tuleb veel juurde."

Rae Spordikool/Viastoni peatreener Raigo Tatrik loodab, et kodusaalis võetakse kolmas võit, mis toob ka ihaldatud Eesti meistritiitli. "Me ei lähe seda kindlasti kergelt võtma, tahame lõpetada kodusaalis ära selle seeria ja puhkama saada," sõnas ta. "Hooaeg on väsitav olnud, aga üks väga raske mäng on veel kindlasti ees."

Finaalseeria kolmas mäng algab laupäeval kell 17 Jüri spordihoones.

Toimetaja: Siim Boikov

