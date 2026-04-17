X!

Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

Donetski Šahtar
Donetski Šahtar Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Pro Shots
Jalgpall

Ukraina jalgpalliklubi Donetsk Šahtar lülitas Euroopa Konverentsiliiga veerandfinaalis konkurentsist Hollandi meeskonna AZ-i ja tagas koha nelja parema hulgas.

Šahtar oli saanud esimeses mängus kindla 3:0 edu ja seetõttu piisas võõrsil ka 2:2 viigist. Mingit ohtu Ukraina klubile ei tekkinud, sest AZ pääses juhtima alles kümme minutit enne lõppu ja sedagi kolmeks minutiks.

Šahtar oli saanud põhiturniiril neli võitu, ühe viigi ja ühe kaotuse, mis andis 36 meeskonna konkurentsis kõrge kuuenda koha ja vabastas meeskonna esimesest sõelmängude ringist.

Seejärel lülitati konkurentsist Poola klubi Poznani Lech ja neljapäeval vormistati edasipääs ka AZ-i vastu. Poolfinaalis tuleb vastamisi minna aga Inglismaa klubiga Crystal Palace.

Suur euroedu pole Šahtari jaoks midagi erakorralist, kuna klubi on eurosarjades aastakümneid edukalt esinenud. Hooajal 2008/2009 krooniti meeskond ka viimaseks UEFA karikasarja võitjaks. Järgmine hooaeg muudeti sari Euroopa liigaks.

Šahtari järgmine vastane Crystal Palace sai kahe mängu summas jagu Fiorentinast. Ka nemad võitsid esimese mängu 3:0 ja said võõrsil lubada 1:2 kaotust.

Teise finalisti selgitavad Rayo Vallecano (Hispaania) ja Strasbourg (Prantsusmaa). Rayo oli kahe mängus ummas 4:3 üle Ateena AEK-ist ja Strasbourg tulemusega 4:2 sakslaste Mainzist.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:05

Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

12:18

Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

10:46

Neidude koondiste treeneritetiimid said komplekteeritud

09:46

Kiire punane muutis Porto olukorra Inglismaal keeruliseks

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

16.04

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

16.04

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16.04

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

16.04

Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

sport.err.ee uudised

17:42

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

17:21

Eesti profiklubi õige taktika tõi Hiina kuumuses hooaja avavõidu

16:30

Kaldvee ja Lill alustasid MK-etappi kaotuse ja võiduga

16:05

Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

15:41

Milline on taliolümpia tulevik kliimamuutuste ajastul?

14:48

Tilga: ma ei saanud oma hetkeseisu kohta väga palju targemaks

14:16

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

13:31

Savoie kübaratrikk andis Oilersile play-off'iks eelise

12:57

Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

12:18

Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

11:42

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

11:16

Zirk jõudis Norras esimesena finaali

10:46

Neidude koondiste treeneritetiimid said komplekteeritud

10:12

Avaetapil aktiivsust üles näidanud Ärm murdis teisel etapil rangluu

09:46

Kiire punane muutis Porto olukorra Inglismaal keeruliseks

09:17

Kivi püsib Sotogrande Cupil kõrges mängus

08:48

Liidrita jäänud Viljandi alustas poolfinaalseeriat võidukalt

08:10

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

00:15

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

ETV spordisaade, 16. aprill

loetumad

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

16.04

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

16.04

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16.04

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

15.04

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

11:42

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

16.04

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

00:15

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

