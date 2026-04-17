Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

Šahtar oli saanud esimeses mängus kindla 3:0 edu ja seetõttu piisas võõrsil ka 2:2 viigist. Mingit ohtu Ukraina klubile ei tekkinud, sest AZ pääses juhtima alles kümme minutit enne lõppu ja sedagi kolmeks minutiks.

Šahtar oli saanud põhiturniiril neli võitu, ühe viigi ja ühe kaotuse, mis andis 36 meeskonna konkurentsis kõrge kuuenda koha ja vabastas meeskonna esimesest sõelmängude ringist.

Seejärel lülitati konkurentsist Poola klubi Poznani Lech ja neljapäeval vormistati edasipääs ka AZ-i vastu. Poolfinaalis tuleb vastamisi minna aga Inglismaa klubiga Crystal Palace.

Suur euroedu pole Šahtari jaoks midagi erakorralist, kuna klubi on eurosarjades aastakümneid edukalt esinenud. Hooajal 2008/2009 krooniti meeskond ka viimaseks UEFA karikasarja võitjaks. Järgmine hooaeg muudeti sari Euroopa liigaks.

Šahtari järgmine vastane Crystal Palace sai kahe mängu summas jagu Fiorentinast. Ka nemad võitsid esimese mängu 3:0 ja said võõrsil lubada 1:2 kaotust.

Teise finalisti selgitavad Rayo Vallecano (Hispaania) ja Strasbourg (Prantsusmaa). Rayo oli kahe mängus ummas 4:3 üle Ateena AEK-ist ja Strasbourg tulemusega 4:2 sakslaste Mainzist.