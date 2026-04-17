Neidude koondiste treeneritetiimid said komplekteeritud

Avaliku konkursi tulemusel komplekteeriti Eesti neidude U-15, U-17 ja U-19 jalgpallikoondiste treeneritetiimid. Noortekoondiste peatreenerid on Deniss Samoilov, Karl Mööl ning Joana Martins Freitas.

Neidude U-19 koondise peatreeneriks sai Joana Martins Freitas. Endise profijalgpallurina mängis ta Portugali kõrgliigas ning alustas 2018. aastal paralleelselt mängijakarjääriga ka treeneritööd. Neli aastat hiljem siirdus ta Soome, kus tegutses Oulus noortetreenerina U-15–U-17 vanuseklasside juures. Hooaeg hiljem jätkas ta tööd NJS-i naiskonna peatreenerina ning 2025. aastal liitus Jippo klubiga, juhendades seal U-11 ja U-17 võistkondi. Tänavu liitus ta Paide Linnanaiskonna treeneritetiimiga, olles esindusnaiskonna juures abitreener ning duubelnaiskonna peatreener, vahendab jalgpall.ee.

Koondise treeneritetiimi kuuluvad lisaks Freitasele abitreenerid Laada Tereštšenkova ja Hannes Värs ning väravavahtide treener Oskar Hendrikson.

Neidude U-17 koondise peatreener on Karl Mööl. Treeneritööga alustas ta noortetasandil, juhendades JK Auguri noormängijaid ning töötades abitreenerina Nõmme Unitedi noorte juures. Aastatel 2022–2024 oli ta peatreeneriks III liigas mänginud Hell Hunt meeskonnale. Seejärel kuulus Mööl mitme võistkonna treenerite kollektiivi, olles abitreeneriks nii Saku Sportingu naiskonnas kui ka FC Flora U-21 ja U-17 võistkondades. Möödunud alguses alustas ta tööd FC Flora esindusmeeskonna abitreenerina.

Mööli abitreenerina alustas Lizette Tarlap ning väravavahtide treenerina Karina Kork.

Neidude U-15 koondise peatreenerina jätkab Deniss Samoilov. Ta alustas treenerikarjääri FC Elvas, kus võttis esmalt üle tüdrukute grupi ning tõusis 2019. aastal naiskonna peatreeneriks, olles selles rollis möödunud aasta lõpuni. Neidude U-15 koondist juhendab Samoilov 2024. aasta kevadest.

Lisaks Samoilovile kuuluvad koondise personali Merily Toom, Liisa Lepasaar ja Kelly Rosen.