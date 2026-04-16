X!

Sõudjatele tekitavad muret Brisbane'i võistluspaiga tõusud ja mõõnad

Sõudmine
Sõudjad Fitzroy jõel
Autor/allikas: Rockhampton Fitzroy Rowing Club Inc.
Sõudmine

2032. aastal Brisbane'is toimuvate suveolümpiamängude sõudmisvõistlused toimuvad Fitzroy jõel, kuid sõudjate sõnul loovad tõusud ja mõõnad ebavõrdseid võistlustingimusi.

2032. aasta suveolümpiamängud toimuvad Austraalias Brisbane'is ja selle lähistel, Sydneys ja Melbourne'is. Sõudmise programm viiakse Brisbane'ist ligi 600 kilomeetrit põhja poole, Fitzroy jõele. Sõudjad on võistluspaika aga kritiseerinud, sest jõe veetase võib ööpäeva vältel tõusu ja mõõnaga kõikuda ligi kahe meetri võrra. Lisaks elab jõe ääres ohtralt krokodille.

Kolmekordne olümpiavõitja Drew Ginn on rääkinud, et Fitzroy jõgi ei annaks võistlejatele võrdseid tingimusi. Reuters kirjutas neljapäeval, et ligi 500 sõudjat on andnud oma allkirja ühiskirjale, et võistlused mujal peetaks.

Suveolümpiat võõrustava Queenslandi osariigi spordiminister Tim Mander vastas neljapäeval kirjale ja ütles, et korraldajad ei plaani võistluspaika mujale kolida. "Oleme [Fitzroy jõele] pühendunud ja ei otsi alternatiive, sõudmine toimub seal," ütles Mander. "Alternatiivide otsimiseks pole põhjust, kui oled milleski nii kindel, kui meie selles oleme."

Eelmise aasta sügisel hindas olümpiamängude sõltumatu taristuamet (GIICA) võistluspaiga sobivaks, sel suvel peab hinnangu andma ka rahvusvaheline sõudmisliidu ekspert. Fitzroy jõgi on varasemalt võõrustanud Queenslandi osariigi meistrivõistlusi, kuid olümpiamängude jaoks tuleb jõge kohati laiendada ja süvendada.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

