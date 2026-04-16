Eestile anti sulgpalli võistkondliku EM-i korraldusõigus

Finaalturniiril osaleb kaheksa võistkonda – lisaks tiitlikaitsjale ja korraldajale neli parimat riiki maailma edetabeli alusel ning kaks kohta jagatakse välja kvalifikatsioonivõistlustel.

"Oleme Euroopa Sulgpalliliidule väga tänulikud usalduse eest korraldada 2027. aasta võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused. Soovime teha sellest meeldejääva sündmuse, mis pakub emotsioone ja erakordse elamuse nii meie spordipublikule kui kõigile külalistele," ütles EM-i peakorraldaja Renna Unt.

Võistkondlik EM toimub viiel päeval. Esmalt mängivad kaheksa võistkonda alagruppides, kus iga kohtumine koosneb meeste ja naiste üksikmängust, meeste ja naiste paarismängust ning segapaarismängust. Alagruppide parimad lähevad edasi poolfinaalidesse ning Euroopa meister selgub 10. jaanuaril.

Euroopa Sulgpalliliidu president Sven Sverre sõnul oli EM-ile korraldaja leidmine tavapärasest keerulisem, sest Maailma Sulgpalliföderatsiooni võistluskalendri muudatuste tõttu peab toimub EM aasta alguses.

"Oleme seetõttu eriti tänulikud Eesti Sulgpalliliidule nende huvi ja pühendumuse eest EM-i korraldamisel. Me oleme täiesti kindlad võistluse õnnestumises, tuginedes Eesti Sulgpalliliidu suurepärasele 2018. aasta Euroopa juunioride meistrivõistluste läbiviimisele," ütles Sverre.