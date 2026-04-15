Gouram lõi Berliini Hertha duubli eest liigahooaja neljanda värava

Eesti noortekoondise poolkaitsja Soufian Gouram lõi Saksamaa tugevuselt neljanda liiga kirde tsoonis oma hooaja neljanda värava.

Berliini Hertha duubelmeeskonna eest täismängu teinud Gouram skooris 19. minutil tabeli punase laterna Zehlendorfi Hertha vastu avapoolaja ainsa tabamuse. Ta võttis tiimikaaslase pika söödu karistusalas maha ja tõstis palli üle puurivahi, vahendab Soccernet.ee.

Teise poolaja alguses vastased penaltist viigistasid, aga Oliver Rölke väravad 72. ja 87. minutil vormistasid Gourami satsile 3:1 võidu.

Berliini Hertha II tõusis oma liigatsoonis 18 võistkonna seas üheksandale kohale.

Toimetaja: Siim Boikov

