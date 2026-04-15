Noor usbekk kindlustas koha male MM-i tiitlimatšis

Javohir Sindarov
Javohir Sindarov
Usbekistani maletaja Javohir Sindarov viigistas MM-i pretendentide turniiri eelviimases voorus mustadega hollandlase Anish Giri vastu ja kindlustas koha tiitlimatšis.

Küprosel toimuval turniiril suurepäraselt maletanud Sindarov tagas esikoha voor enne lõppu. 13 partii jooksul on ta teeninud 9,5 punkti ehk kaks enam kui teist kohta hoidev Giri. Usbekk on saanud kuus võitu ja seitse viiki ega ole kaotanud ainsatki partiid.

"See oli mu elu raskeim nädal. Ma magasin viimased päevad väga kehvasti," sõnas 20-aastane Sindarov pärast 13. vooru partiid. "Olen väga õnnelik, et võitsin selle turniiri."

Tiitlimatšis läheb ta vastamisi India maletaja Gukesh Dommarajuga, kes on hetkel valitsev maailmameister. Ta tõusis troonile tunamullu, kui alistas pärast Magnus Carlseni loobumist maailmameistriks kerkinud hiinlase Ding Lireni.

"Ma ei taha praegu eelseisvale maailmameistrivõistluste matšile palju mõelda. Ma tean, et see saab olema väga raske matš," jätkas Sindarov. "Gukeshil on sellisel tasemel mängimise kogemusi. Aga mul on väga hea taustatiim. Mul on veel palju tööd teha, teen seda ja kasutan oma võimalused ära."

Naiste turniirile tõmmatakse joon alla kolmapäeval ja enne viimast vooru on veel palju lahtist. Hetkel juhivad 7,5 punktiga kasahhitar Bibisara Assaubajeva ja indialane Vaishali Rameshbabu. Neist poole punkti kaugusele jääb hiinlanna Zhu Jiner.

Toimetaja: Siim Boikov

