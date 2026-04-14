X!

Autokrossi Eesti meistrivõistlused saavad avapaugu Raassillas

Autokrossi Eesti meistrivõistlused
Autokrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp sõidetakse eeloleval laupäeval, 18. aprillil Raassilla rajal koos rahvakrossi Raassilla Karika teise etapiga.

Kokku on autokrossi meistrisarjas kavas viis võistlust, lisaks Raassillale võisteldakse veel juunis Piirojal ja Missos, augustis Lätis Smiltenes ja septembris Matsil. Mitmed etapid toimuvad koos sõiduautoklasside rahvakrossidega, teatas Eesti Autospordi Liit (EAL).

"Suuri muudatusi tehnilistes ja spordireeglites toimunud ei ole," rääkis EAL-i veoautokomitee juht Rain Saar. "Väiksemaid uuendusi siiski leidub, võistlejatel tasub algava hooaja reeglid hoolikalt läbi lugeda."

Saar lisas, et pealtvaatajaid ootab Raassillas 18. aprillil ees põnev päev, kus kavas arvukalt ühisstartidest sõite. "Lisaks veoautode Eesti meistrivõistluste etapile toimub ka Raassilla Karika rahvakrossivõistlus, kus osalemas sõiduautod ja CrossCarid. Põnevat võidusõitu jagub tervesse päeva," lisas Saar.

Võistlussõidud algavad Raassillas laupäeval kell 11.00. 

Autokrossi Eesti meistrivõistluste ajakava:
18. aprill - Raassilla rallikrossirada
6. juuni - Piiroja rallikrossirada
27. juuni - Misso rallikrossirada
22.-23. august - Smiltene, Läti
12. september - Matsi krossirada

Toimetaja: Kristjan Kallaste

