Rosen sajanda koondisemängu eel: see on väga suur au

Eesti naiste jalgpallikoondis jätkab maailmameistrivõistluste valikturniiri sel nädalal kahe kodumänguga. Teisipäeval on vastaseks Liechtenstein ja laupäeval Leedu.

Eesti naiskond, kellel MM-valiksarjas esimesest kahest mängust all üks punkt, pole kunagi varem Liechtensteiniga kohtunud. Teisipäevane vastane on grupis paberil selgelt nõrgim tiim, kui Leedu võitis Liechtensteini tulemusega 6:1, Bosnia ja Hertsegoviina koguni 13:1.

"Kindlasti peab seal valvas olema. Nad on saanud küll suureskoorilised kaotused, aga ei saa valvsust kaotada," tõdes koondise kaitsja Kelly Rosen. "Nad on kindlasti rünnakul võimelised väravaid lööma. Analüüsi põhjal võib öelda, et kui nad rünnakule liituvad, siis nad tulevad suurte jõududega. Kui nad seal ebaõnnestuvad, siis see on ilmselt ka põhjus, miks need kaotused on olnud neil nii suured. Sest neil kaitse tasakaal pisut paigast ära."

Eesti koondise kaitsjal on lootust, et teisipäeval täitub tal sada kohtumist Eesti koondises. Debüüdi tegi ta 12 aastat tagasi. "100 mängu on juba väga suur au, väga suur uhkuse tunne on. Veel parem on seda teha kodupubliku ees, ma tõepoolest lootun, et see selle nädala jooksul täitub. Ma tean, et mõned tulevad esimest korda üldse jalgpalli vaatama ehk inimesed on valmis kaasa elama nii mulle kui võistkonnale," rõõmustas Rosen.

Eesti ja Liechtensteini kohtumises pannakse teisipäeval A. Le Coq Arenal pall mängu kell 18.

Toimetaja: Anders Nõmm

jalgpalliuudised

22:31

Rosen sajanda koondisemängu eel: see on väga suur au

20:58

Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

17:08

Naiste jalgpallikoondis on valikmängus soosik: vastane on väga haavatav

14:29

Kapten Shein ja Fredrikstad teenisid kodumurul viigipunkti

10:12

City vähendas Arsenaliga vahet, Tottenhami uus treener seeriat ei murdnud

12.04

Eesti saalijalgpallikoondis suutis viimasel minutil viigi välja võidelda

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

12.04

Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

12.04

VIDEO | Kalju vastas Tambedou iluväravale penaltipunktilt

12.04

Larsen lõi Šotimaal värava, ent pidi väljakult vigastuse tõttu lahkuma

12.04

Maksimkin: mõned arstid kahtlevad, kas ma suudan enam jalgpalli mängida

12.04

Bundesliga meeskond tegi ajaloolise otsuse

12.04

Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

11.04

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

11.04

Eesti saalikoondis võitles MM-valikturniiri avamängus välja viigi

fotod

sport.err.ee värsked uudised

22:54

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

22:41

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

21:48

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

21:23

Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

19:20

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

18:59

Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

18:23

Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

17:31

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

16:15

Noorte hokikoondis alustab ettevalmistust koduseks MM-iks

15:49

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

15:06

Selgus Euroopa liigaks valmistuva võrkpallinaiskonna koosseis

14:04

Peetris selgitati välja Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

13:31

Lõunanaabri loobumine andis Eesti ragbikoondisele kauaoodatud võidu

12:57

Kerese malemajas selgusid Eesti noorte meistrid

12:23

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

