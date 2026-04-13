Rosen sajanda koondisemängu eel: see on väga suur au

Eesti naiskond, kellel MM-valiksarjas esimesest kahest mängust all üks punkt, pole kunagi varem Liechtensteiniga kohtunud. Teisipäevane vastane on grupis paberil selgelt nõrgim tiim, kui Leedu võitis Liechtensteini tulemusega 6:1, Bosnia ja Hertsegoviina koguni 13:1.

"Kindlasti peab seal valvas olema. Nad on saanud küll suureskoorilised kaotused, aga ei saa valvsust kaotada," tõdes koondise kaitsja Kelly Rosen. "Nad on kindlasti rünnakul võimelised väravaid lööma. Analüüsi põhjal võib öelda, et kui nad rünnakule liituvad, siis nad tulevad suurte jõududega. Kui nad seal ebaõnnestuvad, siis see on ilmselt ka põhjus, miks need kaotused on olnud neil nii suured. Sest neil kaitse tasakaal pisut paigast ära."

Eesti koondise kaitsjal on lootust, et teisipäeval täitub tal sada kohtumist Eesti koondises. Debüüdi tegi ta 12 aastat tagasi. "100 mängu on juba väga suur au, väga suur uhkuse tunne on. Veel parem on seda teha kodupubliku ees, ma tõepoolest lootun, et see selle nädala jooksul täitub. Ma tean, et mõned tulevad esimest korda üldse jalgpalli vaatama ehk inimesed on valmis kaasa elama nii mulle kui võistkonnale," rõõmustas Rosen.

Eesti ja Liechtensteini kohtumises pannakse teisipäeval A. Le Coq Arenal pall mängu kell 18.