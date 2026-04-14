Tammik jäi esimeseks MM-valikmänguks koosseisust välja

Rahel Repkin mängueelsel treeningul Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Eesti naiste jalgpallikoondist ootab teisipäeval ees aasta esimene kodumäng, kui A. Le Coq Arenal võõrustatakse MM-valikmängus Liechtensteini. Selgusid naiskondade koosseisud.

Eesti koosseisust jääb tänasest mängust kõrvale ründaja Lisette Tammik.

Võimalikud debütandid on Elisabet Polstjanova ja Nicole Kelli. Kuigi MM-valikturniiril võib mängupäeva koosseisu kuuluda kuni 23 mängijat, saabus Liechtenstein Tallinnasse 19 mängijaga.

 "Liechtenstein on näidanud, et nad suudavad väravaid lüüa – seda nii Bosnia ja Hertsegoviina kui ka Leedu vastu. Peame olema maksimaalselt keskendunud igas mänguhetkes ja hoidma asjad kontrolli all. Kuigi nad on olnud kaitses haavatavad, tuleb arvestada, et suureskooriliste kaotuste järel võivad nad mängida väga kompaktselt. Oleme valmis, et peame resultatiivsuse nimel ise palju vaeva nägema," rääkis Eesti koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva kohtumise eel.

Eesti – Liechtenstein kohtumises kõlab avavile kell 18 A. Le Coq Arenal, staadioni väravad avatakse tund enne avavilet. Piletid on saadaval Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Mängu otsepilti näeb Soccernet TV vahendusel.

Eesti koondise koosseis mängus Liechtensteiniga:

Väravavahid
12 Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 12/0
1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0
13 Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad
16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 99/1
3 Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 61/1
18 Annegret Kala (03.05.2006) – Paide Linnanaiskond 23/1
5 Rahel Repkin (17.06.1998) – Paide Linnanaiskond 21/0
2 Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 19/0
8 Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 9/0
4 Elisabet Polstjanova (01.03.2005) – Viimsi JK 0/0

Poolkaitsjad
17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Catania FC (ITA) 66/3
7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – Viimsi JK 47/3
9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – ŽNK Agram (CRO) 27/2
10 Jaanika Volkov (20.02.2005) – LASK (AUT) 25/0
11 Anette Salei (28.09.2005) – US Colomiers Football (FRA) 25/3
21 Loviise Männiste (24.02.2008) – Elva FC 10/0
20 Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Paide Linnanaiskond 8/0
15 Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora 1/0
14 Nicole Kelli (26.05.2008) – Paide Linnanaiskond 0/0

Ründajad
19 Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 83/14
22 Kristina Teern (13.11.2004) – Catania FC (ITA) 24/3
6 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 17/1
23 Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI) 3/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Liechtensteini koondise koosseis mängus Eestiga:

Väravavahid
1 Marcia Bischofberger (17.01.2004) – FC Wil 1900 (SUI)
12 Lara Loos (20.09.2004) – FC Schaan (SUI)

Kaitsjad
9 Julia Benneckenstein (08.03.2000) – Thomas Jefferson (USA)
23 Sophia Blumenthal (06.02.2002) – FC Staad (SUI)
18 Mia Hammermann (19.03.1997) – FC Triesen
8 Sophia Hürlimann (30.03.2000) – FC Winterthur (SUI)
4 Sina Kollmann (12.05.2003) – FC Triesen
6 Elena Lohner (19.07.2001) – FC Triesen
3 Flavia Scherrer (13.11.2005) – FC Mels (SUI)
22 Vanessa Wenger (19.04.2009) – FC Thun (SUI)

Poolkaitsjad
16 Elis Eiler-Kühne (13.08.1990) – FC Staad (SUI)
7 Eva Fasel (01.09.1994) – FC Triesen
17 Felicia Frick (13.11.2003) – Carson-Newman Eagles (USA)
10 Viktoria Gerner (22.04.1989) – FC Staad (SUI)
19 Camilla Kind (24.12.2003) – FC Triesen
15 Katharina Risch (09.11.2004) – FC St. Gallen 1879 (SUI)

Ründajad
14 Lia Hermann (26.06.2005) – SCR Altach (AUT)
13 Naomi Kindle (13.10.2001) – FC Triesen
21 Joy Nzengula Steck (18.08.2003) – FC Aarau (SUI)

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Tammik jäi esimeseks MM-valikmänguks koosseisust välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo