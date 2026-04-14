Tammik jäi esimeseks MM-valikmänguks koosseisust välja

Eesti koosseisust jääb tänasest mängust kõrvale ründaja Lisette Tammik.

Võimalikud debütandid on Elisabet Polstjanova ja Nicole Kelli. Kuigi MM-valikturniiril võib mängupäeva koosseisu kuuluda kuni 23 mängijat, saabus Liechtenstein Tallinnasse 19 mängijaga.

"Liechtenstein on näidanud, et nad suudavad väravaid lüüa – seda nii Bosnia ja Hertsegoviina kui ka Leedu vastu. Peame olema maksimaalselt keskendunud igas mänguhetkes ja hoidma asjad kontrolli all. Kuigi nad on olnud kaitses haavatavad, tuleb arvestada, et suureskooriliste kaotuste järel võivad nad mängida väga kompaktselt. Oleme valmis, et peame resultatiivsuse nimel ise palju vaeva nägema," rääkis Eesti koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva kohtumise eel.

Eesti – Liechtenstein kohtumises kõlab avavile kell 18 A. Le Coq Arenal, staadioni väravad avatakse tund enne avavilet. Piletid on saadaval Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Mängu otsepilti näeb Soccernet TV vahendusel.

Eesti koondise koosseis mängus Liechtensteiniga:



Väravavahid

12 Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 12/0

1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

13 Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad

16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 99/1

3 Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 61/1

18 Annegret Kala (03.05.2006) – Paide Linnanaiskond 23/1

5 Rahel Repkin (17.06.1998) – Paide Linnanaiskond 21/0

2 Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 19/0

8 Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 9/0

4 Elisabet Polstjanova (01.03.2005) – Viimsi JK 0/0

Poolkaitsjad

17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Catania FC (ITA) 66/3

7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – Viimsi JK 47/3

9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – ŽNK Agram (CRO) 27/2

10 Jaanika Volkov (20.02.2005) – LASK (AUT) 25/0

11 Anette Salei (28.09.2005) – US Colomiers Football (FRA) 25/3

21 Loviise Männiste (24.02.2008) – Elva FC 10/0

20 Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Paide Linnanaiskond 8/0

15 Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora 1/0

14 Nicole Kelli (26.05.2008) – Paide Linnanaiskond 0/0

Ründajad

19 Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 83/14

22 Kristina Teern (13.11.2004) – Catania FC (ITA) 24/3

6 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 17/1

23 Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI) 3/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Liechtensteini koondise koosseis mängus Eestiga:

Väravavahid

1 Marcia Bischofberger (17.01.2004) – FC Wil 1900 (SUI)

12 Lara Loos (20.09.2004) – FC Schaan (SUI)

Kaitsjad

9 Julia Benneckenstein (08.03.2000) – Thomas Jefferson (USA)

23 Sophia Blumenthal (06.02.2002) – FC Staad (SUI)

18 Mia Hammermann (19.03.1997) – FC Triesen

8 Sophia Hürlimann (30.03.2000) – FC Winterthur (SUI)

4 Sina Kollmann (12.05.2003) – FC Triesen

6 Elena Lohner (19.07.2001) – FC Triesen

3 Flavia Scherrer (13.11.2005) – FC Mels (SUI)

22 Vanessa Wenger (19.04.2009) – FC Thun (SUI)

Poolkaitsjad

16 Elis Eiler-Kühne (13.08.1990) – FC Staad (SUI)

7 Eva Fasel (01.09.1994) – FC Triesen

17 Felicia Frick (13.11.2003) – Carson-Newman Eagles (USA)

10 Viktoria Gerner (22.04.1989) – FC Staad (SUI)

19 Camilla Kind (24.12.2003) – FC Triesen

15 Katharina Risch (09.11.2004) – FC St. Gallen 1879 (SUI)

Ründajad

14 Lia Hermann (26.06.2005) – SCR Altach (AUT)

13 Naomi Kindle (13.10.2001) – FC Triesen

21 Joy Nzengula Steck (18.08.2003) – FC Aarau (SUI)