Naiste koondise koosseisus toimusid koduste valikmängude eel muudatused

Eesti naiste jalgpallikoondis jätkab 14. ja 18. aprillil A. Le Coq Arenal MM-valikturniiri kohtumistega Liechtensteini ja Leedu vastu. Eesti koondise koosseisus toimus kodumängude eel paar muudatust.

Mängudest jäävad tervislikel põhjustel eemale poolkaitsja Liselle Palts ja ründaja Emma Treiberg. Koondisega liitus Anastasija Južaninova.

Aasta esimene kodumäng peetakse teisipäeval, 14. aprillil kell 18, kui vastamisi minnakse Liechtensteiniga ning laupäeval, 18. aprillil algusega kell 17 kohtutakse Leeduga. A. Le Coq Arenal toimuvate MM-valikmängude piletid on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Mõlema mängu otsepilti näeb Soccernet TV vahendusel.

Naiste koondise koosseis MM-valikmängudeks:

Väravavahid

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 12/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 99/1

Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 61/1

Annegret Kala (03.05.2006) – Paide Linnanaiskond 23/1

Rahel Repkin (17.06.1998) – Paide Linnanaiskond 21/0

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 19/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 9/0

Elisabet Polstjanova (01.03.2005) – Viimsi JK 0/0

Poolkaitsjad

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Catania FC (ITA) 66/3

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Viimsi JK 47/3

Katrin Kirpu (09.10.2004) – ŽNK Agram (CRO) 27/2

Jaanika Volkov (20.02.2005) – LASK (AUT) 25/0

Anette Salei (28.09.2005) – US Colomiers Football (FRA) 25/3

Loviise Männiste (24.02.2008) – Elva FC 10/0

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Paide Linnanaiskond 8/0

Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora 1/0

Nicole Kelli (26.05.2008) – Paide Linnanaiskond 0/0

Ründajad

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 83/14

Lisette Tammik (14.10.1998) – Paide Linnanaiskond 80/16

Kristina Teern (13.11.2004) – Catania FC (ITA) 24/3

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 17/1

Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI) 3/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva