Naiste jalgpallikoondis on valikmängus soosik: vastane on väga haavatav

Aleksandra Ševoldajeva Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Eesti naiste jalgpallikoondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva loodab eesootavates MM-valikmängudes senisest enam vastaste väravat ohustada.

Naiste jalgpallikoondis võõrustab teisipäeval kodusel A. Le Coq Arenal MM-valiksarja raames Liechtensteini. Laupäeval jätkub valiksari teise kodumänguga Leedu vastu.

"Koondise kontekstis on oluline saada asjad sujuvalt ja koordineeritult toimima, sest koondisesse tulevad mängijad erinevatest kohtadest – kuidas saada võimalikult kiiresti inimesed ühele lainele. Usun, et oleme iga päevaga saanud lähemale, et olla mängudes võimalikult edukad," rääkis naiste koondise peatreener enne teisipäevast mängu ERR-ile.

Eesti alustas valikturniiri võõrsil 1:3 kaotusega Bosnia ja Hertsegoviinale, seejärel mängiti Leeduga väravateta viiki. Ševoldajeva sõnul tuleb individuaalselt julgemalt palliga tegutseda ning rünnakule liikuda. "Kontrollime mängu hästi, aga läbiv teema on, et mängime rondosid üle väljaku ja väravat ei ohusta. Seda tahaksime kindlasti parandada," tõdes ta.

Valikakna esimene vastane Liechtenstein kaotas oma esimeses mängus Leedule 1:6 ning seejärel Bosniale võõrsil koguni 1:13. "Nad mängivad 4-3-3 või 5-4-1 formatsioonis, kõrget pressi väga palju ei ole, on keskmises blokis ja hakkavad sealt vahepeal ühekaupa, vahepeal võistkondlikult välja tulema. Pressing ja mõned individuaalsed mängijad on neil päris ohtlikud, nad on mõlemas viimases mängus mõlema vastase vastu värava löönud. Nad on ka väga palju väravaid endale lasknud: võib täheldada, et nad on väga haavatavad, aga võivad ise ka ohtlikud olla," on Ševoldajeva ettevaatlik.

Neid mänge, kus Eesti jalgpallikoondised oleks avavile eel selgeks soosikuks, väga tihti ei esine. Teisipäevane on üks nendest juhtudest. Kas Ševoldajeva arvates on mäng Eesti jaoks kohustusliku võidu koht? "Läheneks igale mängule nii, et meil on kohustuslik võita kõik momendid, mis meil mängus on. Läbi nende olukordade, läbi selle protsessi tahaks, et pärast iga mängu oleks tablool meil numbreid rohkem kui vastasel. Selle poolest homne mäng ei erine," ütles juhendaja.

Hoo on sisse saanud ka kodune naiste jalgpalli hooaeg ning kahe meistriliiga vooru järel on tabeliliidriks Viimsi. Viimastel aastatel kodust jalgpalli valitsenud Flora naiskond on oma kangele konkurendile Saku Sportingule juba kaotanud nii superkarikas kui meistriliigas.

"Meistriliiga on praegu väga põnev! Vaatasin Paide – Viimsi mängu, Viimsilt väga hea ja küps mäng, hea kvaliteediga noored rünnakul, hea tasakaal naiskonnas. Flora ja Saku mängisid väga head mängud nii superkarikas kui liigas. Mul on ainult hea meel, et naiskonnad mängivad julgemalt, väljakul tehakse rohkem tööd, olukordi lahendatakse kiiremal tasemel, sest konkurents on pingelisem ja see on praegu ainult positiivne," rõõmustas Ševoldajeva. "Väga positiivne on olnud ka see, et võistkonnad on palju rõhku pannud mängu korraldusele – tribüünil on üle saja inimese. Olen väga-väga õnnelik selle üle."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgpalliuudised

17:08

14:29

Kapten Shein ja Fredrikstad teenisid kodumurul viigipunkti

10:12

City vähendas Arsenaliga vahet, Tottenhami uus treener seeriat ei murdnud

12.04

Eesti saalijalgpallikoondis suutis viimasel minutil viigi välja võidelda

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

12.04

Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

12.04

VIDEO | Kalju vastas Tambedou iluväravale penaltipunktilt

12.04

Larsen lõi Šotimaal värava, ent pidi väljakult vigastuse tõttu lahkuma

12.04

Maksimkin: mõned arstid kahtlevad, kas ma suudan enam jalgpalli mängida

12.04

Bundesliga meeskond tegi ajaloolise otsuse

12.04

Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

11.04

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

11.04

Eesti saalikoondis võitles MM-valikturniiri avamängus välja viigi

11.04

Naiste koondise koosseisus toimusid koduste valikmängude eel muudatused

11.04

Sinjavski kuulus esmakordselt Baniku särgis algkoosseisu

fotod

sport.err.ee värsked uudised

17:31

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

16:15

Noorte hokikoondis alustab ettevalmistust koduseks MM-iks

15:49

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

15:06

Selgus Euroopa liigaks valmistuva võrkpallinaiskonna koosseis

14:04

Peetris selgitati välja Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

13:31

Lõunanaabri loobumine andis Eesti ragbikoondisele kauaoodatud võidu

12:57

Kerese malemajas selgusid Eesti noorte meistrid

12:23

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

11:50

Kaldvee ja Lill said Praha MK-etapil viienda koha

11:16

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

10:39

Eesti hokikoondis sai uudsel 3x3 turniiril kolmanda koha

09:41

McIlroy sai teist aastat järjest rohelise pintsaku selga panna

09:07

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

08:32

Sparta Team viigistas Eesti saalihoki meistrivõistluste finaali

08:05

Aktas EM-i eel: ainult füüsiliselt üleolekust ei piisa

