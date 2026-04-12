Fury tegi võiduka tagasituleku ja esitas väljakutse Joshuale

Fury võitis Tottenham Hotspuri staadionil toimunud matšis kohtunike ühehäälse otsusega (120:108, 120:108, 119:109) venelast Arslanbek Mahmudovit.

Enne, kui kohtunikud olid punktid üldse välja kuulutanud, hakkas Fury poksiringi kutsuma publiku seas istunud Anthony Joshuat, kes esialgu ei läinud provokatsiooniga kaasa.

"Ma esitan sulle väljakutse, Anthony Joshua. Kas sa võtad selle vastu? Anname poksifännidele selle, mida nad tahavad," uuris Fury.

Joshua lükkas esialgu Fury pakkumise tagasi, aga andis lõpuks järele: "Kui olime lapsed, siis andsin sulle peksa ja nüüd olen valmis sulle uuesti peksa andma. Sina ei hakka mulle ütlema, mida mina pean tegema. Mina olen sind taga ajanud kümme aastat. Mina olen peremees ja sina töötad minu heaks."

"Sina oled järgmine, kelle löön nokauti," vastas Fury. "Sa saad selle. Usu mind!"

Veidi hiljem rääkis Fury ajakirjanikele, et tema on juba andnud oma nõusoleku matšiks Joshuaga, kuid viimane pole vastasseisuga veel nõustunud.

"Olen veidi üllatunud Joshua käitumises. Ta toodi täna õhtul ringi äärde kindlal põhjusel. Mina olen lepingule alla kirjutanud, juba mitu kuud tagasi. Ma ei tea, kas tema on seda teinud või mitte. Ta üritas mind täna vältida ega andnud kindlat vastust," selgitas Fury.

"Ta oli lihtsalt šokeeritud. Ei teadnud, mida öelda. Kui see oleks olnud mina, siis oleksin kohe ringi hüpanud. Kümme aastat oleme sellest matšist rääkinud, aga ikka ei tea, kas see üldse toimub," lisas ta.

37-aastane Fury on võitnud 38 matšist 35. Tema ainsad kaks kaotust pärinevad 2024. aastast, kui pidi tunnistama Oleksandr Ussõki paremust. 36-aastase Joshua arvel on 33 matši ja 29 võitu.