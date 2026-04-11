Tiitlimatši suunas rühkiv Sindarov hoiab edu, naiste seas on seis tihe

Male
Javohir Sindarov - Rameshbabu Praggnanandhaa
Javohir Sindarov - Rameshbabu Praggnanandhaa Autor/allikas: FIDE
Male

Küprosel toimuv male maailmameistrivõistluste tiitlimatši pretendentide turniiril on pidamata veel neli mänguvooru. Jätkuvalt liigub kindlalt usbekk Javohir Sindarov.

Tänavust turniiri väga hästi mänginud Sindarov viigistas kolmapäeval mustadega sakslase Matthias Blübaumiga ja alistas neljapäeval valgetega hindu Rameshbabu Praggnanandhaa.

Sindarov on kogunud kümne vooruga kaheksa punkti ja juhib teist kohta hoidva hollandlase Anish Giri ees kahe punktiga. Laupäeval läheb ta vastamisi viie punktiga kolmandat kohta hoidva ameeriklase Fabiano Carunaga. Sindarovil on mustad malendid.

Pärast reedest puhkepäeva kohtuvad ülejäänud partiides Giri - Andrei Jessipenko, Hikaru Nakamura - Wei Yi ja Praggnandhaa - Blübaum.

Turniiri jooksul mängivad kõik kõigiga kaks korda läbi ehk kokku on kavas 14 vooru. Võitja saab mängida aasta teisel poolel valitseva maailmameistri Gukesh Dommarajuga MM-tiitlile.

Tunduvalt tasavägisemal naiste turniiril on tõusnud kuue punktiga liidrikohale Vaishali Rameshbabu (India), aga Anna Muzõtšuk (Ukraina) ja Zhu Jiner (Hiina) jäävad vaid poole punkti kaugusele. Võitja kohtub tiitlimatšis valitseva maailmameistri Ju Wenjuniga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

15:47

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

15:11

Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

14:27

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

14:03

Horvaatias juhib Pajari, Fourmaux katkestas Uuendatud

13:45

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

12:56

19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

12:17

Tiitlimatši suunas rühkiv Sindarov hoiab edu, naiste seas on seis tihe

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11:02

Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

10:23

Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

10.04

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

10.04

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

14:03

Horvaatias juhib Pajari, Fourmaux katkestas Uuendatud

10.04

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo