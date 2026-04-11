Tiitlimatši suunas rühkiv Sindarov hoiab edu, naiste seas on seis tihe

Tänavust turniiri väga hästi mänginud Sindarov viigistas kolmapäeval mustadega sakslase Matthias Blübaumiga ja alistas neljapäeval valgetega hindu Rameshbabu Praggnanandhaa.

Sindarov on kogunud kümne vooruga kaheksa punkti ja juhib teist kohta hoidva hollandlase Anish Giri ees kahe punktiga. Laupäeval läheb ta vastamisi viie punktiga kolmandat kohta hoidva ameeriklase Fabiano Carunaga. Sindarovil on mustad malendid.

Pärast reedest puhkepäeva kohtuvad ülejäänud partiides Giri - Andrei Jessipenko, Hikaru Nakamura - Wei Yi ja Praggnandhaa - Blübaum.

Turniiri jooksul mängivad kõik kõigiga kaks korda läbi ehk kokku on kavas 14 vooru. Võitja saab mängida aasta teisel poolel valitseva maailmameistri Gukesh Dommarajuga MM-tiitlile.

Tunduvalt tasavägisemal naiste turniiril on tõusnud kuue punktiga liidrikohale Vaishali Rameshbabu (India), aga Anna Muzõtšuk (Ukraina) ja Zhu Jiner (Hiina) jäävad vaid poole punkti kaugusele. Võitja kohtub tiitlimatšis valitseva maailmameistri Ju Wenjuniga.