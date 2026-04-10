Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

39 sportlase konkurentsis peeti kümme võistlussõitu, millest arvesse läks üheksa. Lukk kogus seeriaga 42 punkti ning saavutas esikoha, edestades kreeklanna Kyriaki Zervat (46 p) ja hispaanlanna Olivia Sanchez-Morali (50 p). Eestlanna tulemuste seas oli kaks võitu, kaks teist kohta ja kolm kolmandat kohta.

Teistest Eesti sportlastest saavutas samas arvestuses Grita Griin kümnenda koha. U-17 poiste arvestuses said Henri Kiiver 28. ja Pärt-Evald Kullerkupp 31. koha, kokku osales 52 võistlejat.

Eesti koondise sportlasi juhendas treener Aivar Kajakas.

Techno 293 klass kuulub ka 2026. aasta noorte olümpiamängude programmi.