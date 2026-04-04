Eesti rannajalgpallikoondis kaotas lisaaja järel Ukrainale

Jalgpall
Kristen Saarts (keskel)
Kristen Saarts (keskel) Autor/allikas: Jose Manuel Alvarez/BSWW
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondis alustas laupäeval võistlusaastat kohtumisega Ukraina vastu. Mängu normaalaeg lõppes 2:2 viigiga, kuid lisaajal pani Ukraina oma paremuse ühe väravaga maksma.

Kohtumise alguses kulus Eestil veidi aega mängu sisseelamiseks, vahendab jalgpall.ee. Avakolmandiku esimese kaheksa minuti jooksul ei suudetud ohtlikke võimalusi luua, samal ajal kui vastane jõudis mitmel korral pealelöögini. Eesti väravavaht Rauno Rahnik hoidis siiski olukorra kontrolli all.

Eesti parim võimalus avakolmandikul tekkis 10. minutil, kui teeniti penaltilöök, kuid Indrek Palm ei suutnud seda realiseerida – vastaste puurilukk aimas löögi suuna ära ja tõrjus. Kolmandiku lõpp kuulus juba Eestile, kuid tekkinud võimalusi ei suudetud väravaks vormistada.

Teise kolmandiku alguses asus Ukraina juhtima, kui karistuslöök toimetati madala löögiga väravasse. Eesti vastas 21. minutil samuti karistuslöögist, kui täpne oli Kristen Saarts. Kolmandiku viimasel minutil viis Martin Thomson Rauno Nõmmiko söödust Eesti 2:1 juhtima.

Kolmanda kolmandiku esimeses pooles, 29. minutil, jõudis Ukraina viigini, kui efektne käärlöök leidis tee võrku. Mõni minut hiljem oli vastasel hea võimalus juhtima minna, kuid Eesti väravavaht päästis olukorra väravajoonel. Samas olukorras teenis Ukraina mängija teise kollase kaardi ning pidi väljakult lahkuma, jättes oma meeskonna vähemusse. Eesti kaheminutilist arvulist ülekaalu aga ära kasutada ei suutnud ning ohtlikumaks jäi hoopis vastane, kelle löök tabas latti.

Lisaajal kindlustas Ukraina võidu, kui küljesisseviskele järgnenud käärlöögist suudeti pall latipõrke abil üle väravajoone toimetada ja kohtumine 3:2 enda kasuks kallutada.

Korduskohtumine ootab meeskondi ees pühapäeval kell 15 Jõulumäe liivahallis. Uksed avatakse pealtvaatajatele kolmveerand tundi enne avavilet, sissepääs mängudele on tasuta. Otsepilti on võimalik jälgida www.jalgpall.ee vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

