Algrivistuse välja vahetanud Prantsusmaa sai teise kindla võidu järjest

Prantsusmaa jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Prantsusmaa jalgpallikoondis alistas Ameerika Ühendriikides Marylandi osariigis peetud maavõistlusmängus Colombia koondise 3:1.

Oma kaks esimest koondiseväravat lõi Desire Doue (29. ja 56. minutil), ühe tabamuse lisas Marcus Thuram (41.). Colombia auvärav tuli 77. minutil tänu Jaminton Campazile.

Prantsusmaa koondise jaoks oli tegemist teise Lõuna-Ameerika skalbiga järjest, sest vaid kolm päeva varem alistati ka Brasiilia koondis 2:1.

Seejuures valis Didier Deschamps nüüd täiesti erineva algkoosseisu. Neljapäeval Horvaatiale 1:2 kaotanud Colombia tegi algrivistuses aga vaid kaks muudatust.

Portugali koondis sõitis külla Mehhikole, kuid kohtumine enam kui 81 000 pealtvaataja ees lõppes 0:0 viigiga.

Koduses Kaunases pidas maavõistlusmängu ka Leedu koondis, kes jäi alla Gruusiale 0:2.

Toimetaja: Siim Boikov

Algrivistuse välja vahetanud Prantsusmaa sai teise kindla võidu järjest

