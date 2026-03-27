Vähemusse jäänud Prantsusmaa vutikoondis sai ikkagi Brasiiliast jagu

Kahe MM-finaalturniiriks valmistuva jalgpalli suurvõimu vastasseisus avas 32. minutil skoori Kylian Mbappe, aga prantslased jäid kümme minutit pärast teise poolaja algust Dayot Upamecano punase kaardi järel vähemusse.

Sellest hoolimata suutis Liverpooli ründaja Hugo Ekitike kümme minutit hiljem Prantsusmaa edu kaheväravaliseks suurendada. Ta tõstis palli üle väravast väljas polnud Brasiilia puuriluku Edersoni pea.

Väravata sambamaa koondis siiski ei jäänud, sest 78. minutil realiseeris Bremer koondisekaaslase Luiz Henrique söödu. Päästva viigiväravani viiekordne maailmameister siiski ei jõudnud.

Brasiilia ja Prantsusmaa olid vastamisi esimest korda üle kümne aasta. Seejuures kahes eelmises omavahelises sõpruskohtumises (2013. ja 2015. aastal) oli jäänud peale Brasiilia.

Prantsusmaa avavärava autor Mbappe kasvatas sellega tabamuste arvu koondisesärgis 56 peale ja jääb nüüd koondise kõigi aegade resultatiivsemast ehk Olivier Giroud'st vaid ühe värava kaugusele.

Teises Ameerikas peetud maavõistlusmängus oli Horvaatia parem Colombiast 2:1 (6. Luka Vuškovic, 42. Igor Matanovic - 2. Jhon Arias).