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Prantsusmaa sai MM-i eel üllatuskaotuse Elevandiluurannikult

MM-i I-alagrupp
Prantsusmaa vs Elevandiluurannik
Prantsusmaa vs Elevandiluurannik Autor/allikas: SCANPIX/Sebastien Salom-Gomis/SIPA
MM-i I-alagrupp

Prantsusmaa jalgpallikoondis kaotas neljapäeval Nantes linnas peetud jalgpalli MM-i eelses kontrollmängus üllatuslikult 1:2 Elevandiluurannikule.

Prantsusmaa koondis läks kohtumist juhtima avapoolaja lõpus, kui 40. minutil sahistas võrku suvel Manchester City ridadesse siirdunud Rayan Cherki. Kodumeeskond domineeris esimest poolaega ning tekitas veel mitu värava võimalust.

Teise poolaja alguses suutis Elevandiluurannik aga mängu käigu ümber pöörata. 53. minutil viigistas seisu Guela Doue, kes on Prantsusmaa koondislase ja Paris Saint-Germain ründaja Desire Doue vanem vend. Võiduvärava sündis samuti tema osalusel, kui Doue söödu realiseeris 67. minutil Amad Diallo.

Prantsusmaa oli enne kohtumist püsinud üheksa mängu kaotuseta. Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps tegi teisel poolajal koguni kümme vahetust ning tunnistas pärast mängu, et tema meeskond kaotas pärast vaheaega kontrolli.

"Kaotus ei ole kunagi meeldiv. Tegime esimesel poolajal häid asju, kuid pärast pausi ei olnud me enam nii head. See on meeldetuletus, et me ei tohi arvata, et oleme paremad, kui tegelikult oleme," sõnas Deschamps Reutersile.

Värava löönud Rayan Cherki nimetas kaotust enne MM-i väikeseks hoiatuseks. "See on väike hoiatus ja ma võin teile öelda, et me ei lähe maailmameistrivõistlustele mõttega, et oleme favoriidid, vaid me kavatseme kõik purustada."" ütles Cherki Reutersile.

Prantsusmaa peab enne MM-i veel ühe kontrollkohtumise, kui esmaspäeval minnakse vastamisi Põhja-Iirimaa koondisega. Jalgpalli MM-i I-alagrupi avamängus kohtub Prantsusmaa 16. juunil Senegaliga, Elevandiluurannik alustab E-alagrupi turniiri päev varem Ecuadori vastu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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