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Prantsusmaa alistas Mbappe penalti abil Paraguay

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM. Prantsusmaa - Paraguay
Jalgpalli MM. Prantsusmaa - Paraguay Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Nicolo Campo
Jalgpalli MM

Nelja aasta eest finaali jõudnud Prantsusmaa jalgpallikoondis alistas MM-i kaheksandikfinaalis Paraguay 1:0 ja kohtub kaheksa parema hulgas Marokoga.

Kohtumise esimesel poolajal domineeris Prantsusmaa täielikult, hoides 81 protsenti ajast palli, aga sellest hoolimata ei suudetud Philadelphia 38-kraadises leitsakus häid momente tekitada.

Esimene tõsine võimalus tekkis alles 54. minutil, kuid väravavaht Orlando Gill tõrjus Manu Kone soorituse. 61. minutil vahetas Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps väljakult ära kollase kaardi saanud Bradley Barcola ja saatis tema asemele Desire Doue.

See kujunes õigeks otsuseks, sest just Doue teenis veidi hiljem penalti, mille kinnitamiseks läks küll tarvis videokohtuniku sekkumist. Lööki sooritama asunud Kylian Mbappe saatis palli 70. minutil puuri.

Järelejäänud ajaga ei suutnud Paraguay vastuväravat lüüa. Hoopis Mbappel oli parim võimalus, kui ta kaks korda järjest peale pommitas, aga Gill jäi mõlemal korral ette.

Toimetaja: Siim Boikov

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