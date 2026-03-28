Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse

Aleksandr Selevko. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Iluuisutaja Aleksandr Selevko saavutas Prahas toimuvatel maailmameistrivõistlustel kuuenda koha, mis on Eesti uisutajate kõigi aegade parim tulemus MM-il. Maailmameistriks tuli kolmandat aastat järjest ameeriklane Ilia Malinin.

Selevko esitus vabakavas algas väikese ehmatusega, kui ta kukkus kohe kava alguses neljast lutz'u sooritades, aga näitas seejärel tõelist võitlejahinge ning sooritas ülejäänud hüpped suurepäraselt. Ta teenis 173,93 punkti, millega parandas senist isiklikku ja ka enda nimele kuulunud Eesti rekordit seitsme punkti võrra.

Kahe kava kokkuvõttes viis ta Eesti rekordi 270,42 punkti peale ning saavutas ajaloolise kuuenda koha. Senine Eesti uisutajate läbi aegade parim lõppkoht sündis päev varem ehk reedel, kui Niina Petrõkina teenis naiste üksiksõidu kokkuvõttes seitsmenda koha.

"Ma tegin ühe vea, aga muidu olen väga rahul. Kuumas grupis sõita oli huvitav, aga samas ka raske. Viimane grupp ja seal on suur pinge. Sellelt MM-ilt on lühikava pronksmedal minu jaoks kui väike võit," rääkis Selevko.

Selevko ja Petrõkina teenitud kõrged lõppkohad tagasid Eestile nii meeste kui ka naiste üksiksõidus järgmise aasta MM-il kaks kohta.

Kolmekordseks maailmameistriks tulnud Malinin võitis nii lühikava kui ka vabakava. Vabakavas kogus Malinin 218,11 punkti, millega edestas lähimat konkurenti jaapanlast Yuma Kagiyamat viie ja poole punktiga.

Kokkuvõttes kujunes Malinini võidusummaks 329,40 silma. Lühikava järel kuuendal kohal olnud Kagiyama tuli võimsa vabakava toel hõbemedalile 306,67 punktiga ja pronksi pälvis tema kaasmaalane Shun Sato, kes sai 288,54 punkti. Neljas oli Kanada esindaja Stephen Gogolev (281,04) ja viies prantslane Adam Siao Him Fa (271,56).

Enne võistlust:

Niina Petrõkina saavutas reedel Prahas seitsmenda koha, mis tähistab Eesti iluuisutajate parimat tulemust MM-il, kuid Aleksandr Selevkol on laupäeval suurepärane võimalus seda veelgi nihutada.

Selevko ei oleks saanud neljapäeval oma lühikava palju paremini esitada ning teenis esituse eest lausa 96,49 punkti, millega parandas endale kuuluvat Eesti rekordit enam kui viie punkti võrra. Selle tulemusega sai ta kolmanda koha ning võitis Eestile esimese väikese medali maailmameistrivõistlustelt.

"Suutsin kontrollida oma emotsioone kava ajal paremini kui olümpial ja teha korralikult kõik hüpped. Tunnen, et olen heas vormis ning kui suudan hoida head mentaalset seisundit, siis suudan uisutada hästi. Vabakavas soovin anda kogu energia publikule ja loodan, et saan vabakavaga olla samamoodi rahul kui lühikavaga," ütles ta pärast lühikava.

Selevkost parema tulemuse said ainult USA täht Ilia Malinin (111,29 p) ning prantslane Adam Siao Him Fa (101,85 p), seljataha jäid jaapanlane Shun Sato (95,84 p), kanadalane Stephen Gogolev (94,38 p) ja jaapanlane Yuma Kagiyama (93,80 p).

Need kuus meest kuuluvad laupäeval nn kuuma gruppi, Kagiyama läheb jääle Eesti aja järgi kell 16.34, Selevko kell 16.58 ning Malinin viimase võistlejana kell 17.14.

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

