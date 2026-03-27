Olümpiavõitjad olid parimad ka MM-i rütmitantsus

Cizeron parandas uue partneriga oma isiklikku rekordit 0,01 punktiga, kui Prantsusmaa paar teenis kohtunikelt 92,74 punkti. Rütmitantsus on enam punkte saanud vaid ameeriklased Madison Chock ja Evan Bates (232,32), kes Prahas ei võistle.

Korraliku edumaa saavutanud prantslaste järel käib teiste medalite nimel põnev võitlus: Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier kogus 86,45 ja britid Lilah Fear - Lewis Gibson 85,09 punkti, ent üle 80 punkti piiri ületas rütmitantsus veel viis paari.

Jäätantsu vabatants on kavas pühapäeva õhtul maailmameistrivõistluste viimase võistlusena.

Enne võistlust:

Jäätantsu rütmitantsus tuleb areenile 31 paari, kellest 20 pääseb edasi vabatantsule. Eesti paare võistlustules ei ole.

Neljandas grupis teeb oma esituse ka Milano Cortina olümpiamängud võitnud Prantsusmaa paar Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron. Neil on võimalus teha tänavustel tiitlivõistlustel puhas vuuk, sest enne olümpia krooniti nad ka Euroopa meistriteks.

Lisaks osaleb seitsmendas grupis olümpiamängudel pronksini jõudnud Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier, aga hõbemedalid võitnud Ameerika Ühendriikide paar Madison Chock - Evan Bates kaasa ei tee.

Leedulased saavad kindlasti pöialt hoida samuti viimases grupis võistlevale paarile Allison Reed - Saulius Ambrulevicius, kes olümpiamängudel tuli kuuendale kohale.