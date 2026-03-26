Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks

Minerva Fabienne Hase ja Nikita Volodin Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Saksamaad esindavad Minerva Fabienne Hase ning Nikita Volodin teenisid Prahas oma esimese MM-tiitli, kui olid paarissõidus parimad nii lühi- kui ka vabakavas.

Lühikava järel lähimaid konkurente vaid 0,33 punktiga edestanud Hase ja Volodin said vabakavas ruumi, kui Gruusia paar Anastasiia Metelkina - Luka Berulava sai vaid 138,96 punkti.

Hase ja Volodin panid oma MM-ile seejärel võiduka punkti, kui kogusid vabakavaga 148,55 punkti. Nad olid paarina võitnud maailmameistrivõistlustelt nii pronksi kui ka hõbeda, 228,33 punktiga tulid nad esimest korda ka maailmameistriks.

Metelkina ja Berulava pälvisid 218,41 punktiga teise koha, pjedestaalile pääses veel Kanada paar Lia Pereira - Trennt Michaud (216,09 p).

Enne võistlust:

Kolmapäeval toimunud lühikava järel haaras esikoha Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase ja Nikita Volodin, kes kogusid 79,78 punkti. Neist on kõigest 0,33 punkti kaugusel Gruusia esindajad Anastasia Metelkina ja Luka Berulava.

Kolmandal kohal on vabakava eel Kanada paar Lia Pereira ja Trennt Michaud, kes said kohtunikelt 75,52 punkti. Ülejäänud paarid kaotavad liidritele juba ligi ning enam kui kümne punktiga.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

iluuisutamise uudised

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

25.03

Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti

25.03

Lilender: Niina on supertubli, aga väsimus pikast hooajast paistis välja

25.03

VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

25.03

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava

24.03

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il

23.03

Langerbaur MM-i eel: ettevalmistus oli hea

22.03

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne

21.03

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

08.03

Värske olümpiavõitja Liu ei hakka MM-tiitlit kaitsma

videod

sport.err.ee uudised

26.03

Itaalia jalgpallikoondis jõudis nukra seeria lõpetamisest võidu kaugusele

26.03

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

26.03

Esikümnes lõpetanud Kõiv valis Belgias vale liini

26.03

ETV spordisaade, 26. märts

26.03

Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

26.03

Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

26.03

Eesti U-21 jalgpallikoondis jäi EM-valikturniiril Islandile alla

26.03

ROK: transsoolised sportlased ei tohi olümpial naiste seas võistelda

26.03

Robert Griffin üritab lipujalgpallis USA olümpiakoondisse murda

26.03

Eestis toimuva jalgpalli U-17 EM-finaalturniiri patroon on Anier

26.03

Väike-Maarjas toimub Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud jooks

26.03

Eesti jalgpallikoondis peab Rwandas hakkama saama ilma Vetkalita

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

26.03

Yankees ei andnud MLB hooaja avamängus Giantsile võimalustki

