Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks

Saksamaad esindavad Minerva Fabienne Hase ning Nikita Volodin teenisid Prahas oma esimese MM-tiitli, kui olid paarissõidus parimad nii lühi- kui ka vabakavas.

Lühikava järel lähimaid konkurente vaid 0,33 punktiga edestanud Hase ja Volodin said vabakavas ruumi, kui Gruusia paar Anastasiia Metelkina - Luka Berulava sai vaid 138,96 punkti.

Hase ja Volodin panid oma MM-ile seejärel võiduka punkti, kui kogusid vabakavaga 148,55 punkti. Nad olid paarina võitnud maailmameistrivõistlustelt nii pronksi kui ka hõbeda, 228,33 punktiga tulid nad esimest korda ka maailmameistriks.

Metelkina ja Berulava pälvisid 218,41 punktiga teise koha, pjedestaalile pääses veel Kanada paar Lia Pereira - Trennt Michaud (216,09 p).

Enne võistlust:

Kolmapäeval toimunud lühikava järel haaras esikoha Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase ja Nikita Volodin, kes kogusid 79,78 punkti. Neist on kõigest 0,33 punkti kaugusel Gruusia esindajad Anastasia Metelkina ja Luka Berulava.

Kolmandal kohal on vabakava eel Kanada paar Lia Pereira ja Trennt Michaud, kes said kohtunikelt 75,52 punkti. Ülejäänud paarid kaotavad liidritele juba ligi ning enam kui kümne punktiga.