Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha

Aleksandr Selevko Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Prahas toimuval iluuisutamise MM-il lühikavas endale kuuluvat Eesti rekordit enam kui viie punkti võrra parandanud Aleksandr Selevko sai väikese medali ning läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt.

24-aastane Selevko näitas MM-i lühikavas oma potentsiaali, kui sooritas kõik elemendid veatult ning teenis oma sarmika kavaga kohtunikelt suisa 96,49 punkti. Sellega parandas ta endale kuuluvat Eesti rekordit enam kui viie punktiga, eelmise aasta novembris sai ta Kanadas toimunud GP-etapil 91,28 punkti.

Selevko ütles pärast lühikava, et jäi oma esitusega väga rahule. "Suutsin kontrollida oma emotsioone kava ajal paremini kui olümpial ja teha korralikult kõik hüpped. Tunnen, et olen heas vormis ning kui suudan hoida head mentaalset seisundit, siis suudan uisutada hästi. Vabakavas soovin anda kogu energia publikule ja loodan, et saan vabakavaga olla samamoodi rahul kui lühikavaga," ütles ta.

Pärast oma esitust oli ta esikohal, edestades lähimat konkurenti enam kui kahe punktiga. Milano Cortina olümpiamängudel sai 96,49 punktist parema tulemuse kirja vaid kolm meest.

Treener Alexey Letov lisas, et Selevkol on veelgi arenguruumi. "Aleksandr esitas kava väga hästi ja enesekindlalt, tema punktisumma näitab seda, et kohtunikele meeldis, mis ta jääl tegi. Ta tunnetab muusikat ja sõitis suurepäraselt," sõnas juhendaja. "Lisame lühikavasse kaks neljakordset hüpet ja selle kallal me töötame, et oleks selleks piisavalt enesekindlust."

Selevko jäi lühikava lõpuks esikolmikusse pidama: parema tulemuse said ainult USA täht Ilia Malinin (111,29 p) ning prantslane Adam Siao Him Fa (101,85 p). Malinini puhul on tegemist isikliku tippmargiga, kuid kõigi aegade edetabelis on temast ees Yuzuru Hanyu (111,82 P) ning ameeriklane Nathan Chen (113,97 p).

Lühikava pronksmedali võitnud Selevko seljataha jäid jaapanlane Shun Sato (95,84 p), kanadalane Stephen Gogolev (94,38 p) ning Milano Cortina olümpial hõbeda võitnud jaapanlana Yuma Kagiyama, kes kukkus oma lühikava esitades.

Mehed esitavad oma vabakava laupäeval, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 13.25.

Enne lühikava:

Stardinimekirjas on kokku 36 meest ning eelviimases, viiendas grupis tuleb esimesena jääle Aleksandr Selevko. Eestlase stardiaeg on kell 16.05. Selevko sai tänavusel EM-il viienda koha ja oli üllatusi pakkunud taliolümpiamängudel kuueteistkümnes.

Tiitlikaitsjana tuleb jääle USA tiimiga olümpial kulla võitnud, kuid individuaalselt alles kaheksandaks jäänud Ilia Malinin. Alati on ohtlik aina hõbedaid koguv Yuma Kagiyama Jaapanist. Lisaks USA, Kanada ja Jaapani tippudele kuuluvad soosikute ringi Cha Junhwan Lõuna-Koreast, Euroopa meister Nika Egadze Gruusiast, Adam Siao Him Fa Prantsusmaalt ning Matteo Rizzo ja Daniel Grassl Itaaliast.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

videod

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo