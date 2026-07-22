Eesti jäätantsija esindab edaspidi Kanadat

24-aastane Gaidajenko hakkab võistlema koos kanadalanna Alicia Fabbriga. Nad debüteerivad paarina Quebec'i suvistel meistrivõistlustel, mis toimuvad 7.-10. augustil.

Gaidajenko ja Fabbri tutvusid mainekas jäätantsuklubis Ice Academy of Montreal, kus korraldati partnerita jäätantsijatele nn proovipäev. "Kõikidest võimalikest variantidest tundsime omavahel parimat klappi," ütles Gaidajenko. "Juba esimene kord, kui koos uisutasime, oli meil väga tore ja tunnetus loomulik," lisas Fabbri.

Teise riigi lipu alla kolimise kohta märkis Gaidajenko, et kuigi Eesti on talle väga südamelähedane, pakub Kanada esindamine neile pikemas perspektiivis rohkem väljakutseid ja paremaid võimalusi arenemiseks.

Gaidajenko on varem võistelnud koos Darja Netjaga ja prantslanna Solene Mazingue'ga. 23-aastane Fabbri uisutas alates 2018. aastast kuni tänavu kevadeni koos Paul Ayeriga ning ühiselt võideti Kanada meistrivõistlustel kaks pronksmedalit.