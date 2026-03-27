Eesti jalgpallikoondis vajas Keenia alistamiseks penaltiseeriat

Eesti jalgpallikoondis Tanel Tammiku väravat tähistamas Autor/allikas: Liisi Troska / jalgpall.ee
Eesti jalgpallikoondis alistas rahvusvahelisel sõprusturniiril pärast 1:1 viigiga lõppenud normaalaega Keenia penaltiseeria järel. Esmaspäevases finaalis on Eesti vastaseks Rwanda või Grenada.

Eesti peatreeneri Jürgen Henni algkoosseisu kuulus kolm koondisedebütanti Mattias Männilaan, Kristofer Käit ja Tanel Tammik, kellest viimane lõi 21. minutil Kevor Palumetsa nurgalöögi järel peaga ka mängu avavärava.

Avapoolaja lõpus ja teise kolmveerandtunni alguses läks mäng selgelt Aafrika meeskonna kätte ning kuus minutit pärast vaheajalt naasmist andis Zech Obiero väga hea läbisöödu Wolfsbergeri ründajale Ryan Ogamile, kes viigistas seisu.

Männilaan saatis 64. minutil värava poole teele kauglöögi, aga ohtlikumad võimalused olid Keenial. Paar korda pidi otsustavalt sekkuma Eesti väravavaht Karl Andre Vallner ning 83. minutil saatis Timothy Ouma ilusa vasturünnaku lõpetuseks palli napilt Eesti postist mööda.

Et normaalajal väravaid ei löödud, otsustas mängu võitja penaltiseeria. Eesti koondislastest realiseerisid 11 meetri karistuslöögi Erko Jonne Tõugjas, Michael Schjönning-Larsen, Alex Matthias Tamm, Rauno Sappinen ning Markus Soomets; pärast Ioan Yakovlevi eksimust sooritas Vallner tõrje ning Keenia viimane penaltilööja saatis palli üle.

Eesti mängib rahvusvahelise sõprusturniiri finaalis Grenada ja võõrustaja Rwanda vahelise mängu võitjaga.

Enne mängu:

Eesti meeste jalgpallikoondis osaleb märtsis Rwandas toimuval FIFA Series turniiril, kus löövad kaasa veel võõrustaja esindus, Keenia ja Grenada.

Eesti alustab turniiri 27. märtsil, kui Kigalis asuval Amahoro staadionil kohtutakse Keeniaga. Teises poolfinaalis lähevad samal päeval vastamisi Rwanda ja Grenada. Miniturniiri lõppkohad mängitakse välja 30. märtsil.

Eesti grupi matšid toimuvad enam kui 45 000 pealtvaatajat mahutaval Amahoro staadionil, mis valmis 1986. aastal ning viimased laiendustööd tehti 2024. aastal.

Endine Lõuna-Aafrika jalgpallitähe Benni McCarthy juhendatav Keenia koondis asub maailma edetabelis 112. kohal ehk Eestist 16 positsiooni võrra kõrgemal.

Maailmameistrivõistlustele pole koondis kunagi jõudnud ja Aafrika Rahvuste karikaturniiril on kõigil kuuel osaluskorral piirdutud alagrupiturniiriga. Viimasele kolmele finaalturniirile meeskond aga ei kvalifitseerunud.

Eelmisel aastal toimunud MM-valikmängudes sai koondis siiski ka kaks võitu: kodus Seišellide üle 5:0 ja võõrsil Burundi üle 1:0. Samuti viigistati võõrsil Gambiaga 3:3. Samas novembris Türgis toimunud maavõistlusmängus häviti Senegalile lausa 0:8.

Väravavahid
Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0
Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0
Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad
Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 18/0
Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 12/1
Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 10/0
Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstads BK (SWE) 5/0
Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 5/0
Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 1/0
Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 0/0
Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 0/0
Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0
Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 0/0

Poolkaitsjad
Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 33/0
Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 21/0
Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 21/0
Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 17/1
Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 10/0
Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 0/0

Ründajad
Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 63/17
Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Livingston FC (SCO) 19/2
Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0
Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 0/0

